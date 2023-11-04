5 українських брендів, які обирають Мадонна, Бейонсе та інші голлівудські зірки

Українські бренди одягу та аксесуарів є дуже популярними як серед українських модниць, так і серед світових зірок. Оскільки вони якісні, трендові та виконані з любов’ю до своєї справи та людей.

Про те, які українські бренди носять голівудські зірки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) дослідивши соціальні мережі зірок та брендів.

RUSLAN BAGINSKIY

Цей дизайнер створює аксесуари, які втілюють тепло, чесність та самовираження. Його капелюшки є особливим, оскільки він робить свої аксесуари та головні убори у власному баченні.

Особливість його капелюхів в тому, що всі вони виготовлені власноруч. Капелюшки від Руслана часто обирають українські зірки, а от в голлівуді його аксесуари шанують: Мадонна, Роузі Гантінгтон Байтлі, Сестри Хадід, Бейонсе.

Українські бренди, які носять зірки голлівуду (фото: instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

BEVZA

Незалежний лейбл жіночого одягу в Україні, який користується популярністю серед закордонних зірок. Речі від ніжного і завжди сповненого "турботою" бренду обирають

Відома модель Белла Хадід, зірка трилогії "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон та інші зірки голлівуду.

Українські бренди, які носять зірки голлівуду (фото: instagram.com/bevza)

SLEEPER

Бренд почав свій шлях у Києві у 2014 році з колекції повсякденних піжам й не зупинявся в розвитку, а сьогодні вважається першим у світі брендом ‘піжам на вихідʼ.

Одяг цього бренду обирають такі світові зірки, як: Кендалл Дженнер, Кетті Перрі, Ріанна, Емма Робертс, Селена Гомез, Сьюкі Воттерхаус.

Українські бренди, які носять зірки голлівуду (фото: instagram.com/daily_sleeper)

FROLOV

FROLOV - це бренд одягу від Кутюр, він поєднує в собі комфорт, інтелект, бездоганну вишуканість та провокацію.

Образи FROLOV носять Бйонсе, Дуа Ліпа, Доджа Кет, Ріта Ора, Меган ТІ Сталіон, Кайлі Міноуг, Сінді Суїні, Холлі Бейлі, Гвен Стефані, Коко Роша, Надя Лі Коен, Ешлі Бенсон, Демі Лавата та інші зірки.

Українські бренди, які носять зірки голлівуду (фото: instagram.com/frolovheart)

IENKI IENKI

Український виробник сучасного жіночого одягу, який спеціалізується на пуховиках. При пошитті виробів віддають перевагу натуральним тканинам і благородним відтінкам які будуть актуальні не один сезон.

В одязі цього бренду були помічені Емілі Ратаковськи та Сьюкі Вотерхаус

Українські бренди, які носять зірки голлівуду (фото:instagram.com/ienki_ienki)