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MTV EMA 2023: імена переможців музичної премії

Понеділок 06 листопада 2023 19:31
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MTV EMA 2023: імена переможців музичної премії Тейлор Свіфт і Нікі Мінаж (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Цього року через нестабільну ситуацію у світі церемонію вручення нагород MTV Europe Music Awards 2023, яка мала відбутися в Парижі, було скасовано. Проте артисти все одно мали можливість змагатися за звання найкращих. Імена триумфаторів були оголошені вночі, 5 листопада.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на на сайт MTV EMA.

Повний список переможців MTV EMA Awards 2023

  • Найкращий афробіт: Rema
  • Найкраща альтернативна музика: Лана Дель Рей
  • Найкращий виконавець: Тейлор Свіфт

  • Найкраща електронна музика: David Guetta
  • Найкращий хіп-хоп: Нікі Мінаж
  • Найкращий k-pop: Чонгук
  • Найкраща латинська музика: Anitta
  • Найкращий живий виступ: Тейлор Свіфт
  • Найкращий новий виконавець: Peso Pluma
  • Найкраща поп-музика: Біллі Айліш

  • Найкращий музичний прорив: Tomorrow X Together
  • Найкращий R&B: Chris Brown
  • Найкращий рок: Maneskin
  • Найкраща пісня: Jungkook feat. Latto - Seven

  • Найкраще музичне відео: Taylor Swift - Anti-hero

Регіональні номінації

  • Найкращий африканський виконавець: Diamond Platnumz
  • Найкращий азійський виконавець: BE: FIRST
  • Найкращий австралійський виконавець: Kylie Minogue

  • Найкращий бразильський виконавець: Matue
  • Найкращий канадський виконавець: Shania Twain
  • Найкращий карибський виконавець: Young Miko
  • Лучший датский исполнитель: FLEMMING
  • Лучший французский исполнитель: Bigflo & Oli
  • Лучший немецкий исполнитель: Kontra K

  • Лучший венгерский исполнитель: ajsa luna
  • Лучший индийский исполнитель: Tsumyoki
  • Лучший итальянский исполнитель: Maneskin
  • Лучший северный латиноамериканский исполнитель: Kenia OS
  • Лучший центральный латиноамериканский исполнитель: Feid
  • Лучший южный латиноамериканский исполнитель: Lali
  • Лучший новозеландский исполнитель: SIX60
  • Лучший скандинавский исполнитель: Käärijä
  • Лучший польский исполнитель: Doda

  • Лучший португальский исполнитель: Bispo
  • Лучший испанский исполнитель: Samantha Hudson
  • Лучший швейцарский исполнитель: Gjon’s Tears
  • Лучший британский и ирландский исполнитель: Tom Grennan
  • Лучший американский исполнитель: Ники Минаж

Нещодавно ми розповідали, що один з найкращих музикантів світу одягнув українську вишиванку.

Також ми називали 5 українських брендів, які обирають Мадонна, Бейонсе та інші голлівудські зірки.

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