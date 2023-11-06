MTV EMA 2023: імена переможців музичної премії

Цього року через нестабільну ситуацію у світі церемонію вручення нагород MTV Europe Music Awards 2023, яка мала відбутися в Парижі, було скасовано. Проте артисти все одно мали можливість змагатися за звання найкращих. Імена триумфаторів були оголошені вночі, 5 листопада.