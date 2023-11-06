MTV EMA 2023: імена переможців музичної премії
Тейлор Свіфт і Нікі Мінаж (фото: колаж РБК-Україна)
Цього року через нестабільну ситуацію у світі церемонію вручення нагород MTV Europe Music Awards 2023, яка мала відбутися в Парижі, було скасовано. Проте артисти все одно мали можливість змагатися за звання найкращих. Імена триумфаторів були оголошені вночі, 5 листопада.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на на сайт MTV EMA.
Повний список переможців MTV EMA Awards 2023
- Найкращий афробіт: Rema
- Найкраща альтернативна музика: Лана Дель Рей
- Найкращий виконавець: Тейлор Свіфт
- Найкраща електронна музика: David Guetta
- Найкращий хіп-хоп: Нікі Мінаж
- Найкращий k-pop: Чонгук
- Найкраща латинська музика: Anitta
- Найкращий живий виступ: Тейлор Свіфт
- Найкращий новий виконавець: Peso Pluma
- Найкраща поп-музика: Біллі Айліш
- Найкращий музичний прорив: Tomorrow X Together
- Найкращий R&B: Chris Brown
- Найкращий рок: Maneskin
- Найкраща пісня: Jungkook feat. Latto - Seven
- Найкраще музичне відео: Taylor Swift - Anti-hero
Регіональні номінації
- Найкращий африканський виконавець: Diamond Platnumz
- Найкращий азійський виконавець: BE: FIRST
- Найкращий австралійський виконавець: Kylie Minogue
- Найкращий бразильський виконавець: Matue
- Найкращий канадський виконавець: Shania Twain
- Найкращий карибський виконавець: Young Miko
- Лучший датский исполнитель: FLEMMING
- Лучший французский исполнитель: Bigflo & Oli
- Лучший немецкий исполнитель: Kontra K
- Лучший венгерский исполнитель: ajsa luna
- Лучший индийский исполнитель: Tsumyoki
- Лучший итальянский исполнитель: Maneskin
- Лучший северный латиноамериканский исполнитель: Kenia OS
- Лучший центральный латиноамериканский исполнитель: Feid
- Лучший южный латиноамериканский исполнитель: Lali
- Лучший новозеландский исполнитель: SIX60
- Лучший скандинавский исполнитель: Käärijä
- Лучший польский исполнитель: Doda
- Лучший португальский исполнитель: Bispo
- Лучший испанский исполнитель: Samantha Hudson
- Лучший швейцарский исполнитель: Gjon’s Tears
- Лучший британский и ирландский исполнитель: Tom Grennan
- Лучший американский исполнитель: Ники Минаж
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