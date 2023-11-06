ua en ru
Пн, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

MTV EMA 2023: имена победителей музыкальной премии

Понедельник 06 ноября 2023 19:31
UA EN RU
MTV EMA 2023: имена победителей музыкальной премии Тейлор Свифт и Ники Минаж (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В этом году из-за нестабильной ситуации в мире церемония вручения наград MTV Europe Music Awards 2023, которая должна была состояться в Париже, была отменена. Однако артисты все равно имели возможность соперничать за звание лучших. Имена триумфаторов были объявлены ночью 5 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт MTV EMA.

Полный список победителей MTV EMA Awards 2023

  • Лучший афробит: Rema
  • Лучшая альтернативная музыка: Лана Дель Рэй
  • Лучший исполнитель: Тейлор Свифт

  • Лучшая электронная музыка: David Guetta
  • Лучший хип-хоп: Ники Минаж
  • Лучший k-pop: Чонгук
  • Лучшая латинская музыка: Anitta
  • Лучшее живое выступление: Тейлор Свифт
  • Лучший новый исполнитель: Peso Pluma
  • Лучшая поп-музыка: Билли Айлиш

  • Лучший музыкальный прорыв: Tomorrow X Together
  • Лучший R&B: Chris Brown
  • Лучший рок: Maneskin
  • Лучшая песня : Jungkook feat. Latto - Seven

  • Лучшее музыкальное видео : Taylor Swift - Anti-hero

Региональные номинации

  • Лучший африканский исполнитель: Diamond Platnumz
  • Лучший азиатский исполнитель: BE: FIRST
  • Лучший австралийский исполнитель: Kylie Minogue

  • Лучший бразильский исполнитель: Matue
  • Лучший канадский исполнитель: Shania Twain
  • Лучший карибский исполнитель: Young Miko
  • Лучший датский исполнитель: FLEMMING
  • Лучший французский исполнитель: Bigflo & Oli
  • Лучший немецкий исполнитель: Kontra K

  • Лучший венгерский исполнитель: ajsa luna
  • Лучший индийский исполнитель: Tsumyoki
  • Лучший итальянский исполнитель: Maneskin
  • Лучший северный латиноамериканский исполнитель: Kenia OS
  • Лучший центральный латиноамериканский исполнитель: Feid
  • Лучший южный латиноамериканский исполнитель: Lali
  • Лучший новозеландский исполнитель: SIX60
  • Лучший скандинавский исполнитель: Käärijä
  • Лучший польский исполнитель: Doda

  • Лучший португальский исполнитель: Bispo
  • Лучший испанский исполнитель: Samantha Hudson
  • Лучший швейцарский исполнитель: Gjon's Tears
  • Лучший британский и ирландский исполнитель: Tom Grennan
  • Лучший американский исполнитель: Ники Минаж

Недавно мы рассказывали, что один из лучших музыкантов мира надел украинскую вышиванку.

Также мы называли 5 украинских брендов, которые выбирают Мадонна, Бейонсе и другие голливудские звезды.

Читайте РБК-Украина в Google News
премия MTV звезды шоу-бизнеса