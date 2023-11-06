MTV EMA 2023: имена победителей музыкальной премии

В этом году из-за нестабильной ситуации в мире церемония вручения наград MTV Europe Music Awards 2023 , которая должна была состояться в Париже, была отменена. Однако артисты все равно имели возможность соперничать за звание лучших. Имена триумфаторов были объявлены ночью 5 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт MTV EMA .

Недавно мы рассказывали, что один из лучших музыкантов мира надел украинскую вышиванку.

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