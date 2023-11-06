MTV EMA 2023: имена победителей музыкальной премии
Тейлор Свифт и Ники Минаж (фото: коллаж РБК-Украина)
В этом году из-за нестабильной ситуации в мире церемония вручения наград MTV Europe Music Awards 2023, которая должна была состояться в Париже, была отменена. Однако артисты все равно имели возможность соперничать за звание лучших. Имена триумфаторов были объявлены ночью 5 ноября.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт MTV EMA.
Полный список победителей MTV EMA Awards 2023
- Лучший афробит: Rema
- Лучшая альтернативная музыка: Лана Дель Рэй
- Лучший исполнитель: Тейлор Свифт
- Лучшая электронная музыка: David Guetta
- Лучший хип-хоп: Ники Минаж
- Лучший k-pop: Чонгук
- Лучшая латинская музыка: Anitta
- Лучшее живое выступление: Тейлор Свифт
- Лучший новый исполнитель: Peso Pluma
- Лучшая поп-музыка: Билли Айлиш
- Лучший музыкальный прорыв: Tomorrow X Together
- Лучший R&B: Chris Brown
- Лучший рок: Maneskin
- Лучшая песня : Jungkook feat. Latto - Seven
- Лучшее музыкальное видео : Taylor Swift - Anti-hero
Региональные номинации
- Лучший африканский исполнитель: Diamond Platnumz
- Лучший азиатский исполнитель: BE: FIRST
- Лучший австралийский исполнитель: Kylie Minogue
- Лучший бразильский исполнитель: Matue
- Лучший канадский исполнитель: Shania Twain
- Лучший карибский исполнитель: Young Miko
- Лучший датский исполнитель: FLEMMING
- Лучший французский исполнитель: Bigflo & Oli
- Лучший немецкий исполнитель: Kontra K
- Лучший венгерский исполнитель: ajsa luna
- Лучший индийский исполнитель: Tsumyoki
- Лучший итальянский исполнитель: Maneskin
- Лучший северный латиноамериканский исполнитель: Kenia OS
- Лучший центральный латиноамериканский исполнитель: Feid
- Лучший южный латиноамериканский исполнитель: Lali
- Лучший новозеландский исполнитель: SIX60
- Лучший скандинавский исполнитель: Käärijä
- Лучший польский исполнитель: Doda
- Лучший португальский исполнитель: Bispo
- Лучший испанский исполнитель: Samantha Hudson
- Лучший швейцарский исполнитель: Gjon's Tears
- Лучший британский и ирландский исполнитель: Tom Grennan
- Лучший американский исполнитель: Ники Минаж
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