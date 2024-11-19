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"Мрію повторити": Вітвіцька у 1000-й день війни показалася зі своїм коханим-військовим

Вівторок 19 листопада 2024 19:26
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"Мрію повторити": Вітвіцька у 1000-й день війни показалася зі своїм коханим-військовим Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Автор: Любов Блажко

Ведуча Соломія Вітвіцька поділилася у мережі романтичними кадрами зі своїм обранцем - військовослужбовцем Олексієм Ситайлом, з яким вона розпочала стосунки після розлучення.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки розповідає детальніше, що саме вона показала, а також який підпис залишила до серії фото.

Соломія Вітвіцька показалася з коханим

На деяких кадрах можна побачити, як обоє насолоджуються спільним часом. Знімки - з Селидового і Курахового, і вони були зроблені цього літа. Нині ці міста вже фактично перетворилися на лінію фронту.

"1000 днів повномасштабної війни Росії в Україні… Це фото з Селидового та Курахове зроблені влітку. Нині ці міста уже фактично є лінією фронту… Але мрію повторити ці світлини уже під мирним українським небом", - написала Вітвіцька.

&quot;Мрію повторити&quot;: Вітвіцька у 1000-й день війни показалася зі своїм коханим-військовим&quot;Мрію повторити&quot;: Вітвіцька у 1000-й день війни показалася зі своїм коханим-військовим&quot;Мрію повторити&quot;: Вітвіцька у 1000-й день війни показалася зі своїм коханим-військовим&quot;Мрію повторити&quot;: Вітвіцька у 1000-й день війни показалася зі своїм коханим-військовим&quot;Мрію повторити&quot;: Вітвіцька у 1000-й день війни показалася зі своїм коханим-військовимВітвіцька і її коханий Олексій Ситайло (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

На світлинах можна побачити ведучу з іншими військовослужбовцями, а також - ще низку моментів з її життя.

Про стосунки з Олексієм Соломія розповіла вперше на початку цього року. Тоді вона у мережі оприлюднила романтичний кадр, яким підтвердила, що тепер не самотня. Раніше Вітвіцька говорила, що їм допомогло зблизитися волонтерство. А коли Олексій відправився на фронт, перебуваючи на відстані одне від одного, обоє зрозуміли, що між ними спалахнула іскра.

У своєму блозі відома ведуча час від часу публікує романтичні кадри з обранцем та ділиться теплими підписами до них. Раніше, наприклад, вона зізнавалася, що коли коханого немає поряд, їм доводиться жити з ним "від зустрічі до зустрічі".

&quot;Мрію повторити&quot;: Вітвіцька у 1000-й день війни показалася зі своїм коханим-військовим&quot;Мрію повторити&quot;: Вітвіцька у 1000-й день війни показалася зі своїм коханим-військовим&quot;Мрію повторити&quot;: Вітвіцька у 1000-й день війни показалася зі своїм коханим-військовим&quot;Мрію повторити&quot;: Вітвіцька у 1000-й день війни показалася зі своїм коханим-військовимВітвіцька показала особисті кадри у мережі (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Попередні стосунки Соломії Вітвіцької

Раніше Соломія була заміжня за кліпмейкером Владом Кочатковим, і разом вони прожили 8 років. Коментуючи розставання, екси заявили, що їм варто продовжувати свій шлях окремо одне від одного. Попри розрив, колишнім вдалося зберегти гарні стосунки.

&quot;Мрію повторити&quot;: Вітвіцька у 1000-й день війни показалася зі своїм коханим-військовимВедуча зі своїм колишгім чоловіком Владом Кочатковим (Фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Також раніше Вітвіцька зворушила фото з братом, який служить в ЗСУ.

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