ua en ru
Нд, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мрія, мистецтво і переможець: список українських слів, які насправді є авторськими

Неділя 12 травня 2024 15:35
UA EN RU
Мрія, мистецтво і переможець: список українських слів, які насправді є авторськими Які слова в українській мові є авторськими (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Великий тлумачний словник української мови фіксує 250 тисяч слів. Мало хто про це знає, але деякі із них є авторськими, навіть ті, які нам видаються абсолютно звичними й без яких дуже важко уявити нашу мову.

Про те, які слова створили письменники, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки публікації використали матеріали: Вікіпедія, Zno.if.ua, Elle.

Які українські слова насправді є авторськими

Сучасну українську мову важко уявити без таких слів, як "мрія", "мистецтво", "байдужість", "поступ", "переможець", "соромно", "почуття", "зграя", "обрій" та багато інших. Це звучить неймовірно, але кожне із цих слів має свого автора.

Авторський неологізм - це слова, витворені письменниками, коли їм не вистачало мовних засобів для передачі якогось образу у творі. З часом такі слова приживались у мовленні і ставали загальновживаними.

Письменницькі неологізми активно з'являлись у ХІХ ст. Часто їх ще називали кованими словами. Ставлення до появи таких слів у мовознавців було різним, але хай там як, значна частина дійсно поповнила активний словниковий фонд українців.

При створенні нових слів письменники часто керувалися принципами української мови, не порушували законів словотвору, аби неологізми були органічними.

Мрія, мистецтво і переможець: список українських слів, які насправді є авторськими

Які слова створили письменники (фото: ukrcy)

Михайло Старицький був одним із найбільш продуктивних ковалів слова. Він вперше вжив слово "мрія" у значенні прагнення до здійснення якогось заповітного бажання. До цього в українській мові було лише слово "мріти" - дивитися вдалечінь. Також він є автором слів: "незагойний", "завзяття", "байдужість", "темрява", "привабливий", "потужний", "передчасний".

Тараса Шевченка вважають автором цих слів: "вогняний", "фортеця," "знищити", "мордуватися", "почимчикувати", "передмова", "післямова".

Іван Котляревський, який є засновником сучасної української літературної мови, також є автором цих слів: "несамовитий", "приміта", "розтовкти", "угамуватися". Він вперше їх вжив в "Енеїді".

Іван Франко створив ці слова: "чинник", "недвижно", "невпинний", "отвір", "привід", "припис", "пречудовий", "проблиск", "поступ", "прямовисно", "свідоцтво", "привид".

Пантелеймон Куліш ввів в українську мову авторські слова: "вабити", "зграя", "злочинець", "несвідомий", "покора", "послуга", "почуття", "рівність".

Леся Українка є авторкою слів: "провесна", промінь", "невідборонно".

Олена Пчілка створила слова: "переможець", "мистецтво", "променистий", "палкий". Цікаво, що авторство слово "нестяма" в одних джерелах приписують Олені Пчілці, а в інших - Михайлу Старицькому.

Марко Вовчок є авторкою слів: "красень", "легкодухий", "намір", "питання", "струмінь".

Леонід Глібов ввів у нашу мову слова: "бурмотати", "пожовкнути", "соромно".

Іван Нечуй-Левицький є автором слів: "світогляд", "стосунок", "перепона", "квітник", "вигукування", "сміливість".

Валер’ян Поліщук вигадав слово "мовчаль", яке означає мовчання і печаль.

Агатангел Кримський створив слово "зміст".

Павло Тичина є автором багатьох поетичних слів, деякі увійшли у вжиток, а деякі залишились тільки у його творах. Поет створив: "бистрозір", "акордитися", "весниіти", "віковіччя", "дрібртінь".

Мрія, мистецтво і переможець: список українських слів, які насправді є авторськимиАвторські слова Павла Тичини (фото: Zno.if.ua)

Раніше ми писали про те, чи є українській мові слово "творог".

Читайте також про 5 красивих українських слів, які помилково вважають суржиком.

Читайте РБК-Україна в Google News
Цікаві факти
NEWS
Мобілізація в Україні: хто має право на "бронь"
Мобілізація в Україні: хто має право на "бронь"