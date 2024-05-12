Мрія, мистецтво і переможець: список українських слів, які насправді є авторськими

Великий тлумачний словник української мови фіксує 250 тисяч слів. Мало хто про це знає, але деякі із них є авторськими, навіть ті, які нам видаються абсолютно звичними й без яких дуже важко уявити нашу мову.

Які українські слова насправді є авторськими

Сучасну українську мову важко уявити без таких слів, як "мрія", "мистецтво", "байдужість", "поступ", "переможець", "соромно", "почуття", "зграя", "обрій" та багато інших. Це звучить неймовірно, але кожне із цих слів має свого автора.

Авторський неологізм - це слова, витворені письменниками, коли їм не вистачало мовних засобів для передачі якогось образу у творі. З часом такі слова приживались у мовленні і ставали загальновживаними.

Письменницькі неологізми активно з'являлись у ХІХ ст. Часто їх ще називали кованими словами. Ставлення до появи таких слів у мовознавців було різним, але хай там як, значна частина дійсно поповнила активний словниковий фонд українців.

При створенні нових слів письменники часто керувалися принципами української мови, не порушували законів словотвору, аби неологізми були органічними.

Які слова створили письменники (фото: ukrcy)

Михайло Старицький був одним із найбільш продуктивних ковалів слова. Він вперше вжив слово "мрія" у значенні прагнення до здійснення якогось заповітного бажання. До цього в українській мові було лише слово "мріти" - дивитися вдалечінь. Також він є автором слів: "незагойний", "завзяття", "байдужість", "темрява", "привабливий", "потужний", "передчасний".

Тараса Шевченка вважають автором цих слів: "вогняний", "фортеця," "знищити", "мордуватися", "почимчикувати", "передмова", "післямова".

Іван Котляревський, який є засновником сучасної української літературної мови, також є автором цих слів: "несамовитий", "приміта", "розтовкти", "угамуватися". Він вперше їх вжив в "Енеїді".

Іван Франко створив ці слова: "чинник", "недвижно", "невпинний", "отвір", "привід", "припис", "пречудовий", "проблиск", "поступ", "прямовисно", "свідоцтво", "привид".

Пантелеймон Куліш ввів в українську мову авторські слова: "вабити", "зграя", "злочинець", "несвідомий", "покора", "послуга", "почуття", "рівність".

Леся Українка є авторкою слів: "провесна", промінь", "невідборонно".

Олена Пчілка створила слова: "переможець", "мистецтво", "променистий", "палкий". Цікаво, що авторство слово "нестяма" в одних джерелах приписують Олені Пчілці, а в інших - Михайлу Старицькому.

Марко Вовчок є авторкою слів: "красень", "легкодухий", "намір", "питання", "струмінь".

Леонід Глібов ввів у нашу мову слова: "бурмотати", "пожовкнути", "соромно".

Іван Нечуй-Левицький є автором слів: "світогляд", "стосунок", "перепона", "квітник", "вигукування", "сміливість".

Валер’ян Поліщук вигадав слово "мовчаль", яке означає мовчання і печаль.

Агатангел Кримський створив слово "зміст".

Павло Тичина є автором багатьох поетичних слів, деякі увійшли у вжиток, а деякі залишились тільки у його творах. Поет створив: "бистрозір", "акордитися", "весниіти", "віковіччя", "дрібртінь".

Авторські слова Павла Тичини (фото: Zno.if.ua)