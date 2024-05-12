"Мрія, мистецтво і переможець": список украинских слов, которые на самом деле являются авторскими

Большой толковый словарь украинского языка фиксирует 250 тысяч слов. Мало кто об этом знает, но некоторые из них - авторские, даже те, которые нам кажутся абсолютно привычными и без которых очень трудно представить наш язык.

Какие украинские слова на самом деле авторские

Современный украинский язык трудно представить без таких слов, как "мрія", "мистецтво", "байдужість", "поступ", "переможець", "соромно", "почуття", "зграя", "обрій" и многие другие. Это звучит невероятно, но каждое из этих слов имеет своего автора.

Авторский неологизм - это слова, которые создали писатели, когда им не хватало языковых средств для передачи какого-либо образа в произведении. Со временем такие слова приживались в речи и становились обыденными.

Писательские неологизмы активно появлялись в XIX в. Часто их еще называли коваными словами. Отношение к появлению таких слов у языковедов было разным, но как бы там ни было, значительная часть на самом деле пополнили активный словарный фонд украинцев.

При создании новых слов писатели часто руководствовались принципами украинского языка, не нарушали законы словообразования, чтобы неологизмы были органическими.

Какие слова создали писатели (фото: ukrcy)

Михаил Старицкий был одним из самых продуктивных кузнецов слова. Он впервые употребил слово "мрія" в значении стремления к осуществлению некоего заветного желания. До этого в украинском языке было только слово "мріти" - смотреть вдаль. Также он является автором слов: "незагойний", "завзяття", "байдужість", "темрява", "привабливий", "потужний", "передчасний".

Тараса Шевченко считают автором этих слов: "вогняний", "фортеця," "знищити", "мордуватися", "почимчикувати", "передмова", "післямова".

Иван Котляревский, который является основателем современного украинского литературного языка, также является автором этих слов: "несамовитий", "приміта", "розтовкти", "угамуватися". Он впервые их употребил в "Энеиде".

Иван Франко создал эти слова: "чинник", "недвижно", "невпинний", "отвір", "привід", "припис", "пречудовий", "проблиск", "поступ", "прямовисно", "свідоцтво", "привид".

Пантелеймон Кулиш ввел в украинский язык авторские слова: "вабити", "зграя", "злочинець", "несвідомий", "покора", "послуга", "почуття", "рівність".

Леся Украинка является автором слов: "провесна", "провесна", "невідборонно".

Елена Пчилка создала слова: "переможець", "мистецтво", "променистий", "палкий". Интересно, что авторство слово "нестяма" в одних источниках приписывают Елене Пчилке, а в других - Михаилу Старицкому.

Марко Вовчок является автором слов: "красень", "легкодухий", "намір", "питання", "струмінь".

Леонид Глебов ввел в наш язык слова: "бурмотати", "пожовкнути", "соромно".

Иван Нечуй-Левицкий является автором слов: "світогляд", "стосунок", "перепона", "квітник", "вигукування", "сміливість".

Валерьян Полищук придумал слово "мовчаль", означающее молчание и печаль.

Агатангел Крымский создал слово "зміст".

Павел Тычина является автором многих поэтических слов, некоторые вошли в употребление, а некоторые остались только в его произведениях. Поэт создал: "бистрозір", "акордитися", "весниіти", "віковіччя", "дрібртінь".

Авторские слова Павла Тычины (фото: Zno.if.ua)