"Творог" - суржик чи ні? Як правильно говорити українською мовою
Багато десятиліть українська мова була під великим впливом російської, тож не дивно, що чимало наших громадян говорять суржиком. Дуже часто виникають дебати навколо слова "творог". Дехто його вважає русизмом, інші ж відстоюють право вживати його.
Про те, чи є в українській мові слово "творог", розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки публікації використали матеріали: експрес-уроки Олександра Авраменка, публікація Спілки молочних підприємств України у Facebook та відео Lucky Print у You Tube.
Чи є в українській мові слово "творог"
Слова "творог" в українській мові немає. Російський "творог" українською - це сир, іноді його ще можуть називати м'яким сиром або кисломолочним.
"Творог" - немає в українській мові такого слова. У нас є сир - вареники з сиром, сирний пиріг. А харчовий продукт у вигляді твердої маси, який нарізають, наприклад, для бутербродів, називають твердим сиром", - пояснює філолог Олександр Авраменко.
Також мовознавець наголосив, що не варто називати молочні продукти "молочкою", оскільки у нас є питомо українське слово - "набіл".
Отже, слово "творог" - це суржик, тож варто його уникати у своєму мовленні, тим паче, що у нас свій відповідник на позначення цього продукту.
Цікаво, що м'який сир також має діалектні назви - будз, кварґлі, бурда.
Додамо, що кілька років тому Спілка молочних підприємств України намагалася відстояти слово "творог" в українській мові, аргументуючи тим, що воно співзвучне із польським twarożek, словацьким tvaroh, білоруським "тварог", російським "творог", чеським tvaroh, болгарським "творог". Свою позицію вони підкріплюють тим, що в Етимологічному словнику української мови, зафіксоване слово "тваріг" (творуг, творіг, творог), але його витіснило слово "сир". Втім, позиція мовознавців щодо "творогу" залишилась незмінною.
Також філологи поділились корисною порадою, що масло в українській мові варто вживати без приставки "вершкове". Це у російській мові треба розрізняти "сливочное" чи "растительное" масло.
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