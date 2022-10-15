Мріє знову грати в футбол: у Львові лікарі рятують хлопця, який дивом вижив внаслідок обстрілу РФ

Зокрема, хлопець з мамою Юлею родом із Лиману. З початком повномасштабного вторгнення вони переїхали до бабусі в селище Зарічне Донецької області.

8 жовтня ракета влучила прямо у їхній дім і на момент вибуху в кімнаті був тільки хлопчик. Тоді мама поралась на городі та не постраждала.

Українські військові витягнули дитину з-під завалів та одразу доправили у лікарню міста Озерного. Далі у Краматорськ і Дніпро.

Влад з мамою Юлею (facebook.com/1tmolviv)

У хлопця - осколкові поранення хребта, тонкого та товстого кишківника, ускладнені кровотечею. Метал проник аж до крижової кістки, пошкодивши нервові корінці. Через це дитина поки не може поворухнути ногами.

У Дніпрі Владу видалили частину ураженого кишківника. Також невелику ділянку, яка вціліла, вивели назовні. Тільки так вдалося уникнути ускладнення перитонітом - гнійного запалення черевної порожнини, яке супроводжується високим відсотком летальності.

Влад з мамою Юлею (facebook.com/1tmolviv)

Що чекає на хлопця далі

У Львів хлопець був доставлений на етапі подальшого транспортування на лікування в Норвегію. Спеціалісти анестезіологічної, нейрохірургічної та хірургічної команди стабілізували стан хлопця та підготували його до подальшої евакуації.

На хлопця чекає ще ряд важких реконструктивних втручань для закриття стом та відновлення прохідності кишківника, ліквідації уламків снаряда спинного мозку та черевної порожнини.

Після цього - тривала реабілітація, яка займе щонайменше пів року.

Медики кажуть, що в палаті Влад постійно намагається розсмішити маму і мріє знову повернутися в футбол. Але найбільше хоче побачити бабусю, яка залишилася поблизу Лиману.

Лікарі у Львові рятують хлопчика, який вижив внаслідок ракетного удару (facebook.com/1tmolviv)