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Мечтает снова играть в футбол: во Львове врачи спасают парня, чудом выжившего в результате обстрела РФ

Врачи во Львове спасают парня, который выжил в результате обстрела (facebook.com/1tmolviv)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи спасают 14-летнего парня, который рисовал в комнате, когда в его дом попала российская ракета. Его извлекли из-под завалов, но он не может самостоятельно ходить и есть, ведь многочисленные повреждения повредили его живот и позвоночник.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

В частности, парень с мамой Юлей родом из Лимана. С началом полномасштабного вторжения они переехали к бабушке в поселок Заречное Донецкой области.

8 октября ракета попала прямо в их дом и на момент взрыва в комнате был только мальчик. Тогда мама возилась на огороде и не пострадала.

Украинские военные вытащили ребенка из-под завалов и сразу доставили в больницу города Озерное. Дальше в Краматорск и Днепр.

Влад с мамой Юлей (facebook.com/1tmolviv)

У парня - осколочные ранения позвоночника, тонкого и толстого кишечника, осложненные кровотечением. Металл проник вплоть до крестцовой кости, повредив нервные корешки. Поэтому ребенок пока не может пошевелить ногами.

В Днепре Владу удалили часть пораженного кишечника. Также небольшой уцелевший участок вывели наружу. Только так удалось избежать осложнения перитонитом - гнойного воспаления брюшной полости, сопровождающегося высоким процентом летальности.

Влад с мамой Юлей (facebook.com/1tmolviv)

Что ждет парня дальше

Во Львов парень был доставлен на этапе дальнейшей транспортировки на лечение в Норвегию. Специалисты анестезиологической, нейрохирургической и хирургической команды стабилизировали состояние парня и подготовили его к эвакуации.

На парня ждет еще ряд тяжелых реконструктивных вмешательств для закрытия стом и восстановления проходимости кишечника, ликвидации обломков снаряда спинного мозга и брюшной полости.

После этого - длительная реабилитация, которая займет не менее полугода.

Медики говорят, что в палате Влад постоянно пытается рассмешить маму и мечтает снова вернуться в футбол. Но больше всего хочет увидеть бабушку, которая осталась вблизи Лимана.

Врачи во Львове спасают выжившего в результате ракетного удара мальчика (facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы сообщали, что врачи спасли 10-летнего Кирилла, который пострадал, скрываясь от оккупантов.

Также во Львове врачи спасли недоношенному мальчику зрение.

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