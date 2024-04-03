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"Мріє мирно виховувати трьох дітей". Медики розчулили історією пораненого добровольця

Олексій пішов на фронт добровольцем (фото: Facebook/ Сергій Риженко)
Автор: Василина Копитко

Медики Дніпра врятували добровольця, який на фронті втратив руку та у важкому стані потрапив до лікарні. Зараз захисник почувається вже краще, але його чекає ще високотехнологічне протезування.

Історію захисника розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка у Facebook.

Історія захисника

37-річний Олексій родом із Новомосковська. Захисник має трьох дітей - двох синів та доньку. Сам зголосився захищати Україну від загарбників - пішов на фронт добровольцем.

"Тяжкі бої під Часовим Яром коштували йому втрати правиці. Ледь у свідомості доставили його до лікарні Мечникова. Лікарям вдалося стабілізувати стан, перелити кров та провести операцію", - розповідає Риженко.

Зараз Олексій почувається вже набагато краще. Зізнається, що в нього все добре і він радий, що його спасли.

Риженко також зазначив, що Олексій вже зміг поспілкуватись із Міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком та Головою  дніпропетровської військової адміністрації Сергієм Лисаком.

Олексій мріє повернутися до мирного життя (фото: Facebook/ Сергій Риженко)

"Разом на обході з керівниками розв'язуємо питання логістики, зараз головне - створити потужну систему діагностики для поранених в лікарні Мечникова. Міністр разом з Головою області обіцяють максимально швидко вирішити це", - додає лікар.

Потужна реабілітація з найкращими спеціалістами дасть великий поштовх до відновлення та повернення додому Героя.

"В Олексія уже зовсім інші плани - як протезуватись, ліпити вареники та мирно жити, виховуючи дітей", - говорить Риженко.

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