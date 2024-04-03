"Мечтает мирно воспитывать троих детей". Медики растрогали историей раненого добровольца

История защитника

37-летний Алексей родом из Новомосковска. У защитника есть трое детей - двое сыновей и дочь. Он сам вызвался защищать Украину от захватчиков - пошел на фронт добровольцем.

"Тяжелые бои под Часовым Яром стоили ему потери правой руки. Едва в сознании его доставили в больницу Мечникова. Врачам удалось стабилизировать состояние, перелить кровь и провести операцию", - рассказывает Рыженко.

Сейчас Алексей чувствует себя гораздо лучше. Признается, что у него все хорошо и он рад, что его спасли.

Рыженко также отметил, что Алексей уже смог пообщаться с Министром здравоохранения Виктором Ляшко и Главой днепропетровской военной администрации Сергеем Лысаком.

Алексей мечтает вернуться к мирной жизни (фото: Facebook/ Сергей Рыженко)

"Вместе на обходе с руководителями решаем вопросы логистики, сейчас главное - создать мощную систему диагностики для раненых в больнице Мечникова. Министр вместе с Главой области обещают максимально быстро решить это", - добавляет врач.

Мощная реабилитация с лучшими специалистами даст большой толчок к восстановлению и возвращению домой Героя.

"У Алексея уже совсем другие планы - как протезироваться, лепить вареники и мирно жить, воспитывая детей", - говорит Рыженко.