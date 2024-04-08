ua en ru
Пн, 08 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Мріє про далекі мандри": полярники показали морського котика в цікавому місці

Понеділок 08 квітня 2024 09:48
UA EN RU
"Мріє про далекі мандри": полярники показали морського котика в цікавому місці Українські полярники показали нове відео з морським котиком (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Тетяна Самарук

Полярники станції "Академік Вернадський" побачили морського котика на острові Десепшен. Цікаво, що він обрав для відпочинку старий дерев'яний човен.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Що відомо про острів

У цей район котики припливають наприкінці літа чи початку осені "якраз щоб релаксувати". Але зазвичай вони це роблять на рівних кам’янистих ділянках або пляжах.

"А от цей котик чомусь уподобав човник. Можливо, мріє про далекі мандри?" - зазначили полярники.

Острів Десепшен вулканічного походження, він має вигляд підкови з максимальним діаметром близько 14 км. Таку гавань утворює якраз затоплена кальдера вулкана, який досі активний.

З 1911-го до 1930 року на острові діяла норвезька китобійна станція. А в 1944-го британці заснували тут наукову базу B, використовуючи частину залишених будівель. Вона проіснувала до 1967 року, коли була знищена виверженням вулкана

Базу відновили 1968-го, але фінально закрили за рік через інше виверження.

Також на початку 1990-х британці провели велике очищення цієї території й вивезли залишки пального, акумулятори, небезпечні відходи та сміття.

Водночас частина споруд та артефактів, які не були знищені виверженням вулкана, лишилися на острові і нині вважаються історичною пам'яткою. Зокрема, і той човник, на якому відпочивав морський котик.

Зараз в іншій частині острова діють дві сезонні наукові станції - іспанська та аргентинська

Українські вчені висаджувалися на цьому острів тільки для відбору зразків унікальної місцевої рослинності.

Раніше ми повідомляли про морську фауну на дні Південного океану.

Також ми писали, як дитинча кита-горбача грає наввипередки з "Ноосферою".

Читайте РБК-Україна в Google News
Академік Вернадський Полярники
NEWS
Ще 13 танків та майже 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії
Ще 13 танків та майже 900 окупантів: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії