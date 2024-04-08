"Мечтает о дальних путешествиях": полярники показали морского котика в интересном месте

Полярники станции "Академик Вернадский" увидели морского котика на острове Десепшен. Интересно, что он выбрал для отдыха старую деревянную лодку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу Национального антарктического научного центра.

Что известно об острове

В этот район котики приплывают в конце лета или начале осени "как раз релаксировать". Но обычно они делают это на ровных каменистых участках или пляжах.

"А вот этому котику почему-то понравился челнок. Может, мечтает о дальних путешествиях?" - отметили полярники.

Остров Десепшен вулканического происхождения он имеет вид подковы с максимальным диаметром около 14 км. Такую гавань образует как раз затопленная до сих пор активная кальдера вулкана.

С 1911 по 1930 год на острове действовала норвежская китобойная станция. А в 1944-м британцы основали здесь научную базу B, используя часть брошенных зданий. Она просуществовала до 1967 года, когда была уничтожена извержением вулкана.

Базу возобновили в 1968-м, но финально закрыли через год из-за другого извержения.

Также в начале 1990-х британцы провели большую очистку этой территории и вывезли остатки горючего, аккумуляторы, опасные отходы и мусор.

В то же время часть сооружений и артефактов, которые не были уничтожены извержением вулкана, остались на острове и считаются историческим памятником. В частности, и та лодочка, на которой отдыхал морской котик.

Сейчас в другой части острова действуют две сезонные научные станции - испанская и аргентинская.

Украинские ученые высаживались на этом острове только для отбора образцов уникальной местной растительности.