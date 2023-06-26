Можуть виникнути труднощі зі сном. Які продукти не можна їсти на вечерю

На ніч точно не варто їсти деякі продукти, які ускладнюють травлення і не дають шлунково-кишковому тракту відпочити та відновитися. До того ж подібна їжа можна призвести до проблем зі сном.

Про те, які продукти не варто їсти на вечерю розповіли у Health Shots.

Жирна їжа

Під час вечері вам слід уникати жирної їжі, оскільки вона довше перетравлюється та призводить до накопичення жиру в організмі.

Смажені страви

Також потрібно на вечерю уникати смажених продуктів, таких як картопля фрі, червоне м'ясо, нагетси, оскільки така їжа може призвести до печії.

Продукти з високим вмістом крохмалю

Не варто вечеряти крохмалистими продуктами, особливо тим, хто хворіє на діабет. Йдеться про картоплю, кукурудзу, горох, гарбуз тощо.

Вживання цих продуктів на пізню вечерю може призвести до високого рівня цукру та інсуліну в крові, внаслідок чого може виникнути зайва вага.

Гостра їжа

Гострих страв, таких як перець, аджика та інші подібні прянощі ні в якому разі не треба вживати увечері, особливо тим, в кого є проблеми зі шлунком. Споживання цих продуктів пізно вечері може призвести до печії та розладу шлунку.

Бобові

Також слід уникати бобових, таких як соя, квасоля, горох, сочевиця тощо, оскільки іноді вони викликають метеоризм.

Солодощі