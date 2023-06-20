Ці продукти не варто вживати влітку: уникайте їх

У спекотний період кожній людині бажано переглянути свій раціон. Від деяких продуктів варто відмовитись, щоб не нашкодити власному здоров'ю.

Про те, які продукти не варто вживати влітку, розповіла нутриціолог Ольга Абдулоєва-Барова у своєму Instagram.

Якої їжі та напоїв необхідно уникати влітку

Напої з льодом

За словами нутриціолога, їх охолоджуюча дія - це всього-на-всього ілюзія. Насправді холодні напої порушують травлення, призводять до накопичення токсинів, спазм жовчного міхура.

Алкогольні напої в спеку

Поєднання алкоголю зі спекою може призвести до нападів гніву, гіпертонії, інфаркту, панкреатиту, пошкодження печінки. Тому ні в якому разі не варто вживати алкоголь в спеку.

Смажена їжа та червоне м'ясо

Така їжа вимагає велику кількість ресурсів організму - ферментів, якісної жовчі, лізоциму (ферментів, що вбиває шкідливі бактерії) та високої активності кишкових бактерій, а в спеку цих ресурсів не вистачає.

"Зимова" їжа

Тут мається на увазі гостра, солона, маринована їжа, прянощі та пекучі приправи, оскільки вони розігрівають організм людини.

Солодощі

Якщо споживати щодня, наприклад, морозиво, це призводить до того, що велика кількість глюкози потрапляє в кров, при цьому погіршує її властивості. Внаслідок цього кров стає "липкою", що підвищує ризик утворення тромбів.

Потрапляючи в печінку цукор перетворюється в жир, що погіршує її роботу. Краще вже заморозити ягідне пюре і насолоджуватись його смаком.

Яку їжу та напої варто вживати влітку

Легка, нейтральна, прохолодна їжа

Часто, через спеку, зменшується апетит. І це нормально. Тому не потрібно себе змушувати їсти важкі страви. Однак всеодно варто пам‘ятати, що організму потрібні поживні речовини, щоб не спалювати свої власні м'язи.

Сезонні фрукти та овочі

Сезонні фрукти та овочі - прекрасне джерело нутрієнтів, яке бореться зі шкідливими бактеріями та токсинами.

Продукти, що містять білок

Краще надавати перевагу м'ясу птиці, замість червоного. Також чудово підходить риба, яйця, бобові, кисломолочні продукти. Щоб білок легше засвоювався, можна до нього додавати лимон, ягідний соус, бальзамічний соус, яблучний оцет.