Названо 7 продуктів, які покращують настрій: включіть їх в раціон

Дуже часто ми стикаємось зі стресом, тривожністю та навіть депресією. Однак можна підняти настрій та полегшити симптоми депресії за допомогою продуктів.

Гриби

Гриби не просто чудово смакують, а й містять багато вітаміну D, що сприяє покращенню настрою та гарному самопочуттю.

Вітамін D є важливою поживною речовиною, необхідною для підтримки здорової імунної системи.

Якщо у вас немає часу готувати гриби, намагайтесь якомога більше гуляти на вулиці. Це дійсно може допомогти підвищити рівень вітаміну D та покращити настрій.

Яйця

Яйця, як всім відомо, неймовірно прості в приготуванні. До того ж містять багато поживних речовин, зокрема вітамін В12.

Через дефіцит цього вітаміну, ви можете відчувати втому, втрату мотивації, безсилля та навіть депресію.

Якщо у вас закінчилися вдома яйця, є інші продукти, багаті на B12, наприклад, сир та скумбрія.

Броколі

Броколі містить мінерал - хром, який допомагає підвищити в мозку рівень серотоніну та мелатоніну, що сприяє покращенню настрою та полегшує симптоми депресії.

Крім того, цей продукт містить вітаміни С і К, які захищають імунну систему та підтримують здоров’я кісток.

Авокадо

Авокадо містить велику кількість калію, лютеїну та омега-3 кислот, що також боряться з депресією. Також цей продукт містить вітамін B9, який сприяє бадьорості та заспокоєнню.

Якщо ви не любите авокадо можна замінити її квасолею, сочевицею, шпинатом та зеленню.

Чорниця

Чорниця не лише може підняти настрій, а також допомагає запобігти хронічним захворюванням та онкології.

Також ця ягода може бути чудовим легким перекусом, що допомагає приборкати голод.

Чорний шоколад

Коли у вас поганий настрій, виправити ситуацію допоможе шоколад. Просто відламайте 2 квадратики шоколаду з високим вмістом какао (мінімум 80 відсотків).

Також темний шоколад допомагає втамувати біль, боротися депресією та покращити настрій.

Мигдаль