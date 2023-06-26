Могут возникнуть проблемы со сном. Какие продукты нельзя есть на ужин
На ночь точно не стоит есть некоторые продукты, которые затрудняют пищеварение и не дают желудочно-кишечному тракту отдохнуть и восстановиться. К тому же подобная пища может привести к проблемам со сном.
О том, какие продукты не стоит есть на ужин, рассказали в Health Shots.
Жирная еда
Во время ужина следует избегать жирной пищи, поскольку она дольше переваривается и приводит к накоплению жира в организме.
Жареные блюда
Также нужно на ужин избегать жареных продуктов, таких как картофель фри, красное мясо, нагетсы, поскольку такая еда может привести к изжоге.
Продукты с высоким содержанием крахмала
Не стоит ужинать крахмалистыми продуктами, особенно тем, кто болеет диабетом. Речь идет о картофеле, кукурузе, горохе, тыкве и т. д.
Употребление этих продуктов в поздний ужин может привести к высокому уровню сахара и инсулина в крови, в результате чего может возникнуть лишний вес.
Острая еда
Острых блюд, таких как перец, аджика и другие подобные пряности, ни в коем случае не нужно употреблять вечером, особенно тем, у кого есть проблемы с желудком. Потребление этих продуктов поздним ужином может привести к изжоге и расстройству желудка.
Бобовые
Также следует избегать бобовых, таких как соя, фасоль, горох, чечевица и т. д., поскольку иногда они вызывают метеоризм.
Сладости
Не стоит ужинать разным лакомством: конфетами, шоколадом, поскольку они могут вызвать проблемы с зубами. Кроме того, шоколад содержит кофеин, что может привести к нарушению сна.
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