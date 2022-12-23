Не можуть без України: героїня "Емілі в Парижі" блиснула красою у сукні українського бренду

Яку сукню показали в серіалі

В одній із серій третього сезону "Емілі в Парижі" героїня, на ім'я Мінді з'явилася в кадрі в наряді українського бренду Overthesea.

Сукня виконана із приємної шовкової тканини з тонкими бретельками та вирізами в декількох місцях.

Сукня українського бренду в стрічці "Емілі в Парижі" (фото: apostrophe.ua)

На сайті самого бренду таке вбрання коштує 225 доларів, або приблизно 12 000 гривень.

Сукня з офіційної сторінки бренду (фото: instagram.com/overtheseadress)

"Вже подивилися новий сезон "Емілі в Парижі"? Ми чекали прем'єру з нетерпінням, адже в останній серії прекрасна Мінді одягла нашу сукню Andromeda з колекції Phenomenon. Ми неймовірно вражені!" - прокоментували подію на сторінці компанії.

До речі, це не єдина згадка про Україну.

В іншій серії героїня буквально говорила українською мовою та розповідала, що закохана у свого викладача. Наша мова присутня в оригінальній озвучці серії.

Ще раніше головна акторка серіалу Лілі Коллінз також знімалася в шапці від українського дизайнера Руслана Багінського для журналу Vogue.

Лілі Коллінз у шапці українського дизайнера (фото: instagram.com/voguegreece)

А у квітні 2022 року та ж Коллінз та Ешлі Парк з'явилися на світському заході в державних кольорах України на знак солідарності та підтримки.

Лілі Коллінз та Ешлі Парк (фото: Getty Images)