Можуть спричинити некроз шкіри: дерматолог розповіла всю правду про "синьку" та фукорцин

Для чого застосовують "синьку" та фукорцин

Такими засобами люблять мастити ранки, щоб "підсушити" ерозії, при герпесі та вітрянці, лікувати молочницю у немовлят та годуючих жінок, на рани у роті та стоматит.

Ці розчини мають легкі дезінфікуючі властивості (протигрибкові та антибактеріальні), їх використовують як барвники у промисловості, науковці у дослідженні клітин, як антидот при деяких отруєннях.

Ризики для шкіри

За словами лікаря, ці розчини можуть бути токсичними, вони мають слабку ефективність та забарвлюють шкіру. Саме тому у дерматології вони давно не застосовуються.

Подразнення

Метиленовий синій може подразнювати слизові оболонки, якщо використовувати його у високих концентраціях.

Дерматолог зазначила, що у складі фукорцину є фенол і він може теж спричинити подразнення шкіри. Однак, якщо довго ним мастити, то виникне: головний біль, запаморочення або навіть отруєння.

Фукорцин може пересушувати шкіру, особливо у чутливих зонах.

Ураження шкіри

Ці розчини зрідка можуть спричинити некроз (відмирання) шкіри, особливо при застосуванні у високих концентраціях на шкірних складках.

До того ж "синька" спричиняє виразки в ротовій порожнині.

Дія на організм

Ці розчини вважаються доволі токсичними. Якщо метиленовий синій потраплятиме в організм (через всмоктування у рану чи слизові оболонки), то передозування може викликати нудоту, блювоту, діарею та біль у животі.

"Є повідомлення про ураження крові: гемоліз, особливо у людей з дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (G6PD).Метиленовий синій може викликати ураження крові - метгемоглобінемію", - додала Бабіко.

Алергія

Фукорцин і "синька" може викликати алергію, як і всі ліки.

"Я не хочу, щоб ви думали, що "старі та перевірені" копійчані засоби точно не зашкодять", - додала експерт.

Медик зазначила, що лабораторні дослідження показали, що метиленовий синій здатний викликати рак у мишей, але є мало доказів того, що це відбувається у людей.

Колір

Фукорцин та метиленовий синій може забарвлювати сечу, шкіру або слизові оболонки в синій та рожевий колір, що може бути неприємним.

Якщо їх тривало наносити на рану, то може викликати постійне забарвлення цієї зони (татуювання).

Висип не видно, коли його зафарбувати та інколи не можливо через це встановити діагноз. До того ж висип буде добре видно іншим людям, це не естетично та одяг буде замащуватись.

Важливо знати, що ці засоби не перевірені, їх ефективність низька, часто створюють більше проблем ніж користі.