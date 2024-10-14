Могут вызвать некроз кожи: дерматолог рассказала всю правду о "синьке" и фукорцине

Растворы метиленового синего и фукорцин широко известны еще с советских времен и использовались в лечении дерматологических заболеваний. Однако такие средства могут нанести серьезный вред здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога Екатерины Бабико.
Такими средствами любят смазывать ранки, чтобы "подсушить" эрозии, при герпесе и ветрянке, лечить молочницу у младенцев и кормящих женщин, на раны во рту и стоматит.
Эти растворы обладают легкими дезинфицирующими свойствами (противогрибковыми и антибактериальными), их используют как красители в промышленности, ученые в исследовании клеток, как антидот при некоторых отравлениях.
По словам врача, эти растворы могут быть токсичными, имеют слабую эффективность и окрашивают кожу. Именно поэтому в дерматологии они давно не используются.
Метиленовый синий может раздражать слизистые, если использовать его в высоких концентрациях.
Дерматолог отметила, что в составе фукорцина есть фенол и он может тоже вызвать раздражение кожи. Однако, если долго им смазывать, то возникнет: головная боль, головокружение или даже отравление.
Фукорцин может пересушивать кожу, особенно в чувствительных зонах.
Эти растворы изредка могут вызвать некроз (отмирание) кожи, особенно при применении в высоких концентрациях на кожных складках.
К тому же "синька" вызывает язвы в полости рта.
Эти растворы считаются достаточно токсичными. Если метиленовый синий будет попадать в организм (через всасывание в рану или слизистые), то передозировка может вызвать тошноту, рвоту, диарею и боль в животе.
"Есть сообщения о поражении крови: гемолиз, особенно у людей с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (G6PD). Метиленовый синий может вызвать поражение крови - метгемоглобинемию", - добавила Бабико.
Фукорцин и "синька" может вызвать аллергию, как и все лекарства.
"Я не хочу, чтобы вы думали, что "старые и проверенные" копеечные средства точно не помешают", - добавила эксперт.
Медик отметила, что лабораторные исследования показали, что метиленовый синий способен вызвать рак у мышей, но мало доказательств того, что это происходит у людей.
Фукорцин и метиленовый синий могут окрашивать мочу, кожу или слизистые в синий и розовый цвет, что может быть неприятным.
Если их длительно наносить на рану, то может вызвать постоянную окраску этой зоны (татуировка).
Сыпь не видна, когда ее закрасить и иногда невозможно из-за этого установить диагноз. К тому же сыпь будет хорошо видна другим людям, это не эстетично и одежда будет замазываться.
Важно знать, что эти средства не проверены, их эффективность низка, часто создают больше проблем, чем пользы.
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