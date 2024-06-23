UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Можуть служити добру справу". Мандзяк розказав, які цукрозамінники безпечні

Фото: Тренер розказав, чи шкідливі цукрозамінники (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Цукрозамінники, які представлені на українському ринку, одобрені різними організаціями, які займаються харчуванням, та пройшли низку випробувань. Загалом, такі продукти не є шкідливими та являються безпечними для здорової людини.

Про це в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна розповів професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Що відомо про цукрозамінники

Експерт назвав цукрозамінники, які можна вживати. До них відносяться - сукралоза, аспартам, стевія.

"Інколи їх навіть вигідно вживати, тому що вони дають солодкий смак і не містять калорій", - повідомив Віктор.

Експериментальні дані показують, що люди, які вживають цукрозамінники, споживають менше калорій, тому що вони заміняють напоями на цукрозамінниках звичайні напої, в основі яких цукор.

"При грамотному використанні цукрозамінники можуть служити добру справу людині, яка слідкує за вагою та хоче не перевищувати добову калорійність", - резюмував фітнес-тренер.

Для довідки

Цукрозамінники є різноманітними хімічними речовинами, які додаються до їжі або напоїв для підсолоджування їх без використання цукру. Ось деякі з найбільш відомих і безпечних цукрозамінників:

Сукралоза

Цей замінник цукру є одним з найпопулярніших і вивчених. Він не має калорій і не впливає на рівень цукру в крові.

Аспартам

Використовується у багатьох безцукрових продуктах. Однак він не рекомендується для людей з фенілкетонурією (рідкісною генетичною хворобою).

Сахарин

Цей цукрозамінник також без калорій і має досить довгу історію використання. Дослідження показують, що він безпечний для споживання.

Цикламати

Використовуються у багатьох країнах, але у деяких місцях їх використання обмежено або заборонено через сумніви щодо безпеки.

Стевіозид (стевія)

Екстракт з листя стевії, який має природнє походження і використовується як натуральний цукрозамінник.

До цього Віктор Мандзяк розказав, яке м'ясо треба їсти, щоб худнути.

А також дізнайтеся, чи можна схуднути без тренувань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняЗдоров'я