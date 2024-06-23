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"Могут служить доброе дело". Мандзяк рассказал, какие сахарозаменители безопасны

Фото: Тренер рассказал, вредны ли сахарозаменители (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Сахарозаменители, представленные на украинском рынке, одобрены разными организациями, которые занимаются питанием, и прошли ряд испытаний. В общем, такие продукты не вредны и являются безопасными для здорового человека.

Об этом в эксклюзивном комментарии РБК-Украина рассказал профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк.

Что известно о сахарозаменителях

Эксперт назвал сахарозаменители, которые можно употреблять. К ним относятся - сукралоза, аспартам, стевия.

"Иногда их даже выгодно употреблять, потому что они дают сладкий вкус и не содержат калорий", - сообщил Виктор.

Экспериментальные данные показывают, что люди, употребляющие сахарозаменители, потребляют меньше калорий, потому что они заменяют напитками на сахарозаменителях обычные напитки, в основе которых сахар.

"При грамотном использовании сахарозаменители могут служить доброе дело человеку, который следит за весом и хочет не превышать суточную калорийность", - резюмировал фитнес-тренер.

Для справки

Сахарозаменители представляют собой разнообразные химические вещества, которые добавляются в пищу или напитки для подслащения их без использования сахара. Вот некоторые из наиболее известных и безопасных сахарозаменителей:

Сукралоза

Этот заменитель сахара является одним из популярнейших и изученных. Он не имеет калорий и не влияет на уровень сахара в крови.

Аспартам

Используется во многих продуктах без сахара. Однако он не рекомендуется для людей с фенилкетонурией (редкой генетической болезнью).

Сахарин

Этот сахарозаменитель также без калорий и имеет достаточно длинную историю использования. Исследования показывают, что он безопасен для потребления.

Цикламаты

Используются во многих странах, но в некоторых местах их использование ограничено или запрещено из-за сомнений в безопасности.

Стевиозид (стевия)

Экстракт из листьев стевии, который имеет природное происхождение и используется как натуральный сахарозаменитель.

До этого Виктор Мандзяк рассказал ,какое мясо нужно есть, чтобы худеть.

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