Можуть нападати на людей. В Україні через аномальну погоду прокинулись ведмеді (фото)

Що відомо про найбільшого хижака Карпат

"Аномально тепла погода цьогоріч призвела до процесів, які далеко не відповідають календарній порі року. Відмічалося повторне цвітіння не тільки першоцвітів, а й типових весняних рослин. Очевидно, що така погода не могла не відзначитися на тваринах. Так, при проведенні патрулювання території Парку інспекторами ПНДВ зустрівся слід найбільшого ссавця Карпат - ведмедя бурого", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що зазвичай у цей період ці хижаки мали б бути у зимовій сплячці.

"Це не дуже добре для ведмедя, бо в зимовий період дуже важко знайти поживу. Різка зміна температури та опадів, бо все ж таки це - зима, зрозуміло принесе "бурому" неабияких неприємностей. Окрім того, голодний звір агресивніший, тож якщо ви на прогулянці лісом зустріли свіжі сліди ведмедя - намагайтеся як найшвидше звідти піти", - радять у співробітники національного природного парку.

Бурий ведмідь у Карпатах прокинувся через аномально теплу зиму(фото: facebook/Національний природний парк "Верховинський")

Раніше ми повідомляли про те, що в лісах України живе близько 250 бурих ведмедів, переважно у Карпатах та частково на Поліссі. Ще близько 200 цих тварин утримують в неволі.

Найбільший хижак України під загрозою вимирання. Щоб зберегти їхню популяцію, дуже важливо не втручатися в ареали їхнього проживання у дикій природі й не вирубувати ліси.

Сліди бурого ведмедя у Карпатах (фото: facebook/Національний природний парк "Верховинський")