Мережу підкорили дивовижні фото засніжених Карпат: ви тільки погляньте на цю красу

Найвища гора Львівщини

Гора Пікуй 1408 метрів - найвища вершина Вододільного хребта, вона розташована на межі двох областей: Львівської та Закарпатської.

Пікуй прекрасний тим, що на нього ведуть різні маршрути сходження, і можна обирати, кому який більше до вподоби. Гору досить просто підкорити. Сходження нескладне ще й тим, що дорога постійно пряма і дозволяє бачити вершину перед собою.

Попри те, що висота всього 1420 метрів - підйом на неї достатньо цікавий і пригодницький.

Засніжені українські Карпати (фото: Instagram/Visit Ukraine)

"Взимку вкриті інеєм ялинки та фігури на вершині гори будуть виглядати дуже химерно. Крім того, місцеві називають вершину гори Пікуй - Гуслі. Усе тому, що часто на вершині сильний вітер завиває поміж скелями, ніби гудуть гігантські струни", - йдеться у повідомленні.

Краєвиди з вершини просто неймовірні: з одного боку - низька мережа пагорбів, за гарної погоди видно Сколівські Бескиди на горизонті. З іншого боку - біліє під снігом Боржавський хребет із найвищою горою Стій.

На вершечку гори Пікуй, поряд з кам’яною стелою, місцеві жителі встановили пам'ятні хрести, а нещодавно, ще й скульптуру Христа.

Варто зазначити, що перед організацією походу в гори варто перевірити погоду та ознайомитись із рекомендаціями рятувальників. Зокрема, 11 січня вони радили найближчими днями не підійматись у гори в Закарпатській області через загрози сходження лавини.

Засніжені українські Карпати (фото: Instagram/Visit Ukraine)