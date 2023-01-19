Могут нападать на людей. В Украине из-за аномальной погоды проснулись медведи (фото)

Что известно о самом большом хищнике Карпат

"Аномально теплая погода в этом году привела к процессам, далеко не соответствующим календарному времени года. Отмечалось повторное цветение не только первоцветов, но и типичных весенних растений. Очевидно, что такая погода не могла не отразиться на животных. Так, при проведении патрулирования территории Парка инспекторами ПНДВ встретился след крупнейшего млекопитающего Карпат - медведя бурого", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обычно в этот период эти хищники должны быть в зимней спячке.

"Это не очень хорошо для медведя, потому что в зимний период очень трудно найти пищу. Резкое изменение температуры и осадков, потому что все же это - зима, понятно принесет "бурому" нешуточных неприятностей. Кроме того, голодный зверь более агрессивный, поэтому если вы на прогулки по лесу встретили свежие следы медведя - старайтесь как можно быстрее оттуда уйти", - советуют в сотрудники национального природного парка.

Бурый медведь в Карпатах проснулся из-за аномально теплой зимы (фото: facebook/Национальный природный парк "Верховинский")

Ранее мы сообщали о том, что в лесах Украины живут около 250 бурых медведей, преимущественно в Карпатах и частично в Полесье. Еще около 200 этих животных содержатся в неволе.

Самый большой хищник Украины под угрозой вымирания. Чтобы сохранить популяцию очень важно не вмешиваться в ареалы их обитания в дикой природе и не рубить леса.

Следы бурого медведя в Карпатах (фото: facebook/Национальный природный парк "Верховинский")