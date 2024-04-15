Можуть бути проблеми. На яких ділянках тіла не можна робити масаж

Як зазначає фахівець, не у всіх місцях на тілі людини можна робити масаж. Він назвав такі ділянки тіла та пояснив, які можуть бути негативні наслідки.

Пахова ділянка

У пахових ділянках та на внутрішній поверхні бедра робити масаж не варто, тому що там йде скупчення лімфатичних вузлів та клапана поверхневих вен.

Молочні залози

Лікар не радить робити будь-які масажі на молочні залози. Однак, є один виняток - коли жінка годує дитину грудьми і є лактостаз.

Щитовидна залоза

На щитовидній залозі та бокових поверхнях шиї масаж робити не можна, бо там знаходяться магістральні судини.

Черевна порожнина

Не варто робити масаж й в області черевної порожнини. Особливо вісцеральний масаж, коли давлять на черевну порожнину. Юрій Габорець попереджає, що можуть лопнути кісти, якщо вони є, і рекомендує в цій ділянці тільки гладити.

А де робити масаж можна

Лікар також назвав ділянки тіла, де робити масаж можна й це буде корисно для здоров'я та м'язів. Це: