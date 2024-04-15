Можуть бути проблеми. На яких ділянках тіла не можна робити масаж

Масаж використовують для того, щоб полегшити біль на певних ділянках тіла й часто його рекомендують лікарі. Хоча цей вид лікування та профілактики виник багато століть тому як один з видів народної медицини. Буває гігієнічний масаж, спортивний, сегментарний, лікувальний та ще півдесятка різних видів.
На яких ділянках тіла масаж робити не можна, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рекомендації лікаря Юрія Габорця в Instagram.
Як зазначає фахівець, не у всіх місцях на тілі людини можна робити масаж. Він назвав такі ділянки тіла та пояснив, які можуть бути негативні наслідки.
У пахових ділянках та на внутрішній поверхні бедра робити масаж не варто, тому що там йде скупчення лімфатичних вузлів та клапана поверхневих вен.
Лікар не радить робити будь-які масажі на молочні залози. Однак, є один виняток - коли жінка годує дитину грудьми і є лактостаз.
На щитовидній залозі та бокових поверхнях шиї масаж робити не можна, бо там знаходяться магістральні судини.
Не варто робити масаж й в області черевної порожнини. Особливо вісцеральний масаж, коли давлять на черевну порожнину. Юрій Габорець попереджає, що можуть лопнути кісти, якщо вони є, і рекомендує в цій ділянці тільки гладити.
Лікар також назвав ділянки тіла, де робити масаж можна й це буде корисно для здоров'я та м'язів. Це:
Раніше ми писали про те, що гінеколог назвала народні методи лікування, які шкодять здоров'ю.
А ще розповідали про те, що лікар назвав чіткі ознаки болю серця перед інфарктом.