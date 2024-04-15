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Могут быть проблемы. На каких частях тела нельзя делать массаж

В каких местах категорически запрещено делать массаж (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Массаж используют для того, чтобы облегчить боль на определенных участках тела и часто его рекомендуют врачи. Хотя этот вид лечения и профилактики возник много веков назад как один из видов народной медицины. Бывает гигиенический массаж, спортивный, сегментарный, лечебный и еще пол десятка разных видов.

На каких участках тела массаж делать нельзя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рекомендации врача Юрия Габорца в Instagram.

Как отмечает специалист, не во всех местах на теле человека можно делать массаж. Он назвал такие участки тела и объяснил, какие могут быть негативные последствия.

Паховая часть

В паховых участках и на внутренней поверхности бедра делать массаж не стоит, потому что там идет скопление лимфатических узлов и клапана поверхностных вен.

Молочные железы

Врач не советует делать какие-либо массажи на молочной железе. Однако есть одно исключение – когда женщина кормит ребенка грудью и есть лактостаз.

Щитовидная железа

На щитовидной железе и боковых поверхностях шеи массаж делать нельзя, потому что там находятся магистральные сосуды.

Брюшная полость

Не стоит делать массаж и в области брюшной полости. Особенно висцеральный массаж, когда давят на брюшную полость. Юрий Габорец предупреждает, что могут лопнуть кисты, если они есть, и рекомендует в этом участке только гладить.

А где делать массаж можно

Врач также назвал участки тела, где делать массаж можно, и это будет полезно для здоровья и мышц. Это:

  • Спина
  • Шейный отдел, задняя часть
  • Наружная поверхность бедер и рук
  • Стопы, кисти рук
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