"Можу стати інвалідом": суддя проекту "МастерШеф" пояснив, чому він не на фронті (відео)

"Я був у ТЦК"

Суддя шоу зазначив, що він завжди відчував, що недостатньо робить. А на тлі повномасштабної війни, яку проти України у лютому 2022 року розв'язала РФ, це відчуття посилилося. За словами Ярославського, він навіть був у ТЦК.

"Зараз також є відчуття постійне. Відчуття, що я все одно недостатньо роблю і можу більше. Можливо, це якась така постійна перманентна штука. Просто я фізично не встигаю все робити.

І я розумію, що просто не встигну все робити, і тому вже просто з часом я більше розслабляюся щодо цього питання, але воно постійно є. Що ти недостатньо всього робиш, ну так само як і з війною. Я був у ТЦК і я не на фронті", - визнав кухар.

Ярославський пояснив, чому він не фронті (скріншот)

Чому суддя шоу "МастерШеф" не пішов на фронт

Кухар зазначив, що у нього проблеми зі здоров'ям. Ярославському потрібно робити операцію, але він цього боїться.

"Я думаю, що по здоров'ю я справді не готовий... Там і коліна, і клапан пропускає, і печінка, і грижі, які треба оперувати, але я дуже боюся... Дуже часто аж німіє рука, і в мене був якийсь період, що я не міг навіть маленький сотейничок просто тримати рукою.

Тобто вона прямо в мене, ця рука, була меншою. Я спеціальні вправи робив, ЛФК робив. Але на той момент сказали, що ніхто так не оперує, але минулого року я знайшов лікаря, який сказав, що вони роблять це під мікроскопом", - пояснив суддя проекту "МастерШеф".

Також Ярославський пояснив, чому саме він не наважується на операцію. Нині її робить вже не хірург, а спеціальний робот. Але, зазначив шеф-кухар, існує "50-відсоткова вірогідність того, що я можу стати інвалідом повністю".