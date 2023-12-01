"Могу стать инвалидом": судья проекта "МастерШеф" объяснил, почему он не на фронте (видео)

"Я был в ТЦК"

Судья шоу отметил, что он всегда чувствовал, что недостаточно делает. А на фоне полномасштабной войны, которую против Украины в феврале 2022 года развязала РФ, это ощущение усилилось. По словам Ярославского, он даже был в ТЦК.

"Сейчас тоже есть ощущение постоянное. Ощущение, что я все равно недостаточно делаю и могу больше. Возможно, это какая-то постоянная перманентная штука. Просто я физически не успеваю все делать.

И я понимаю, что просто не успею все делать, и потому уже просто со временем я больше расслабляюсь по этому вопросу, но он постоянно есть. Что ты недостаточно всего делаешь, так же как и с войной. Я был в ТЦК, и я не на фронте", - признал повар.

Ярославский объяснил, почему он не фронте (скриншот)

Почему судья шоу "МастерШеф" не ушел на фронт

Повар отметил, что у него проблемы со здоровьем. Ярославскому нужно делать операцию, но он этого боится.

"Я думаю, что по здоровью я действительно не готов... Там и колени, и клапан пропускает, и печень, и грыжи, которые надо оперировать, но я очень боюсь... Очень часто даже немеет рука, и у меня был какой-то период, что я не мог даже маленький сотейничек просто держать рукой.

То есть она прямо у меня, эта рука, была меньше. Я специальные упражнения делал, ЛФК делал. Но на тот момент сказали, что никто такое не оперирует, но в прошлом году я нашел врача, который сказал, что они делают это под микроскопом", - объяснил судья проекта "МастерШеф".

Также Ярославский объяснил, почему он не решается на операцию. Сейчас ее может делать уже не хирург, а специальный робот. Но, отметил шеф-повар, существует "50% вероятность того, что я могу стать инвалидом полностью".