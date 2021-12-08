Можно ли женщинам во время менструации ходить в церковь: в ПЦУ опровергли миф

Так, отмечается, что месячные – не грех, в отличие от лихих помыслов, позорных поступков и зависти.

В частности, миф о том, что женщине во время критических дней нельзя входить в церковь, распространяют люди без богословского образования.

Также в ПЦУ опровергают предрассудки, и приводят цитаты из священных писаний: "От апостола Павла мы знаем, что "всякое творение Божие хорошо" (1 тим. 4: 4)".

Кроме того, женский организм не может стать "нечистым" из-за естественных физиологических процессов, которые заложены в основу его организма.

"Сам Спаситель говорил, что единственным источником нашей скверны становится то, что исходит из человеческого сердца - лихие помыслы, позорные поступки, зависть и прочее зло (Мк. 7: 20-23)", - отмечают в церкви.

Можно ли женщинам во время менструации ходить в церковь (GettyImages)

В ПЦУ объясняют, что "нечистым" называли людей, которые либо не соблюдали гигиенических норм, или имели заразную и опасную для других болезнь.

Однако в XXI веке имеется большое количество различных гигиенических средств, которые женщины могут применять во время месячных, поэтому считать их "нечистыми" нет оснований.

К тому же в ПЦУ цитируют священномучеников и святителей прошлых веков, которые считали, что "естественное очищение не презренно перед Богом".