Грех или нет? В ПЦУ рассказали о курении табака

Некоторые считают, что если в Библии не упоминается ни табак, ни примеры его использования, то нет и однозначного ответа на его вред или пользу для человека. Но это ложное представление.

Об этом сообщает Православная церковь Украины на своей странице в Facebook .

Как известно, в Европу табак попал только после открытия Колумбом Америки в конце XV века, а на нашей территории он распространился в XVII веке.

"Библейские тексты же писались намного веков раньше, но, несмотря на то, что прямого упоминания о курении у них нет (как и о многих других реалиях современности), однако есть четкие указания, по которым мы понимаем, что курение - это греховная и губительная привычка", - заявили в ПЦУ.

Почему курение - грех

О вреде здоровью от курения известно немало: показания врачей, статистика заболеваний, пагубное влияние во время беременности на формируемую новую жизнь, вред от пассивного курения для других и т.д. Даже на каждой пачке сигарет напоминается об этих опасностях.

В ПЦУ отметили, что с позиции церкви вредить собственному и чужому здоровью - это грех. Ведь Бог, создав человека, подарил ему жизнь, и никому, даже ему самому, не позволил эту жизнь укорачивать, отнимать.

"Он дал заповедь "Не убей", соблюдая которую, человечество должно жить в мире, любви и согласии. Сознательный вред своему здоровью - это действие против Бога, это сознательное уничтожение, медленное убийство, а значит - грех", - отметили в ПЦУ.

Часто от курения страдает не только сам курильщик, но и окружающие его люди. Так вред умножается и наносит зло для здоровья других людей. Что тоже недопустимо с точки зрения христианства.

Курение - это вредная привычка, которая является зависимостью. На языке церковном - это страсть, и человек становится ее рабом. Получая быстрое наслаждение, он нуждается в новом и новом.