ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Грех или нет? В ПЦУ рассказали о курении табака

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 18:31
Грех или нет? В ПЦУ рассказали о курении табака Коллаж РБК-Украина: в ПЦУ рассказали, является ли грехом курение табака
Автор: Роман Мирончук

Некоторые считают, что если в Библии не упоминается ни табак, ни примеры его использования, то нет и однозначного ответа на его вред или пользу для человека. Но это ложное представление.

Об этом сообщает Православная церковь Украины на своей странице в Facebook.

Как известно, в Европу табак попал только после открытия Колумбом Америки в конце XV века, а на нашей территории он распространился в XVII веке.

"Библейские тексты же писались намного веков раньше, но, несмотря на то, что прямого упоминания о курении у них нет (как и о многих других реалиях современности), однако есть четкие указания, по которым мы понимаем, что курение - это греховная и губительная привычка", - заявили в ПЦУ.

Почему курение - грех

О вреде здоровью от курения известно немало: показания врачей, статистика заболеваний, пагубное влияние во время беременности на формируемую новую жизнь, вред от пассивного курения для других и т.д. Даже на каждой пачке сигарет напоминается об этих опасностях.

В ПЦУ отметили, что с позиции церкви вредить собственному и чужому здоровью - это грех. Ведь Бог, создав человека, подарил ему жизнь, и никому, даже ему самому, не позволил эту жизнь укорачивать, отнимать.

"Он дал заповедь "Не убей", соблюдая которую, человечество должно жить в мире, любви и согласии. Сознательный вред своему здоровью - это действие против Бога, это сознательное уничтожение, медленное убийство, а значит - грех", - отметили в ПЦУ.

Часто от курения страдает не только сам курильщик, но и окружающие его люди. Так вред умножается и наносит зло для здоровья других людей. Что тоже недопустимо с точки зрения христианства.

Курение - это вредная привычка, которая является зависимостью. На языке церковном - это страсть, и человек становится ее рабом. Получая быстрое наслаждение, он нуждается в новом и новом.

Напомним, под Львовом на территории храма мужчина провел загадочные ритуалы.

Ранее священники развенчали популярные мифы о вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПЦУ
LITE
Двойное счастье: Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс и другие звезды, которые воспитывают близнецов
Двойное счастье: Сара Джессика Паркер, Джулия Робертс и другие звезды, которые воспитывают близнецов