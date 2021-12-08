Чи можна жінкам під час менструації ходити в церкву: у ПЦУ спростували міф

Так, зазначається, що місячні – не гріх, на відміну від лихих помислів, ганебних вчинків та заздрості.

Зокрема, міф про те, що жінці під час критичних днів не можна входити в церкву, поширюють люди без богословської освіти.

Також у ПЦУ спростовують забобони та наводять цитати зі священних писань: "Від апостола Павла ми знаємо, що "всяке творіння Боже добре" (1 Тим. 4: 4)".

Окрім того, жіночий організм не може стати "нечистим" через природні фізіологічні процеси, які закладені в основу його організму.

"Сам Спаситель говорив, що єдиним джерелом нашої скверни стає те, що виходить з людського серця – лихі помисли, ганебні вчинки, заздрість та інше зло (Мк. 7: 20-23)", – зазначають в церкві.

Чи можна жінкам під час менструації ходити до церкви (GettyImages)

В ПЦУ пояснюють, що в Старому Завіті "нечистим" називали людей, які або не дотримувалися гігієнічних норм, або мали заразну та небезпечну для інших хворобу.

Однак у XXI столітті є велика кількість різних гігієнічних засобів, які жінки можуть застосовувати під час місячних, тому вважати їх "нечистими" немає підстав.

До того ж у ПЦУ цитують священномучеників та святителів минулих віків, які вважали, що "природне очищення не мерзенне перед Богом".