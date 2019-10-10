Без вреда для здоровья: Супрун рассказала, как правильно укрепить иммунитет

Супрун рассказала об укреплении иммунитета (фото: РБК-Украина)

Супрун дала полезные советы украинцам о том, как быть здоровей

На улице становится все холоднее и некоторые люди "ведутся" на рекламу иммуномодулирующих препаратов и лекарств, которые якобы защищают или усиливают иммунитет. Но это все неправда, и иммунитет нельзя усилить какой-то таблеткой. Об этом заявила бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, иммунитет, как и все, что касается здоровья - это в первую очередь систематическая работа над собой и своим здоровьем. При этом так называемые иммуномодуляторы на самом деле предусмотрены для другого.

Такие препараты применяют в случае серьезных заболеваний - онкологии или трансплантации органов. Но убедительных доказательств, что они помогают выздороветь больным с гриппом или ОРВИ нет.

К тому же, искусственное стимулирование иммунной системы может быть вредно. Когда она слишком активна, могут возникать аллергии или аутоиммунные болезни.

Супрун рассказала об укреплении иммунитета (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Что нужно делать, чтобы усилить иммунитет?

Сбалансированное питание имеет большое значение для полноценной работы организма и иммунной системы. Нам нужны жиры, белки, углеводы, пищевые волокна (клетчатка) и жидкость.

Пища должна быть сбалансированной и разнообразной - то есть необходимо потреблять больше продуктов. Половину рациона должны составлять овощи и фрукты, остальные - цельнозерновые злаки, нежирное мясо, бобовые, орехи и семена.

Физическая активность. Для иммунитета спорт очень полезен. Альтернативой тренировкой могут быть длительные пешие прогулки. Кроме того, они улучшают работу мозга, сердечно-сосудистой системы, уменьшают стресс и налаживают сон.

Старайтесь даже в холодное время года ловить солнечный свет и проводить это время на улице. Важно также регулярно проветривать рабочее и жилое помещение.

Супрун рассказала об укреплении иммунитета (фото: pixabay.com)

Достаточное количество часов сна. Ночью вам должно быть тепло, но не забывайте проветривать спальню. Одевайтесь по погоде, но не перебирайте с одеждой. Если вы все же заболели, не стоит бежать в офис. Коллеги будут благодарны.

Делайте прививки, в том числе и от гриппа. Это единственная "волшебная таблетка", которая может защитить от гриппа и вирусных заболеваний в холодное время года.

Супрун подчеркнула, что даже если вы сейчас простудились - это еще не повод говорить, что у вас сниженный иммунитет, паниковать и пить антибиотики или иммуномодуляторы.

Говорить о проблемах с иммунитетом стоит, если в течение года у вас было несколько гнойных отитов, тяжелых синуситов, несколько пневмоний, или же если вы пьете антибиотики более 2 месяцев, а они не действуют.