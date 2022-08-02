Чем можно заменить гречку в рационе: самые бюджетные варианты

Понятно, что любимая украинцами крупа по такой цене для ежедневного употребления уже не очень подходит. А значит - придется искать более бюджетные заменители.

Гречка в украинских магазинах взлетела в цене и уже сейчас ценники колеблются в районе 90-100 гривен за килограмм. И на данный момент тяжело спрогнозировать, что будет с ценами дальше.

Чем можно заменить гречку в рацион без ущерба для здоровья - читайте ниже.

Гречка считается самой полезной крупой, так как в ней содержится железо, кальций, калий, фосфор, йод, цинк, фтор, кобальт, витамины В1, В2, В9, РР, витамин Е и множество других полезных веществ. А еще она дает сытость на долгое время.

Диетологи рекомендуют гречку миксовать с другими крупами - с ячневой, пшеничной, булгуром, горохом или рисом. Так вы и витамины получите, и запасы растянете на более длительный период.

А какими крупами гречку можно заменить?

Почти все крупы, которые сейчас есть в продаже - содержат массу полезных веществ. Они уступают гречке по набору витаминов, но кашу можно сочетать с овощами, зеленью, рыбой - и получить необходимый набор.

Кускус - борется с усталостью и лечит бессонницу

Выбирайте кускус из твердых сортов пшеницы. Эта крупа богата витамином В5, который влияет на жизненный тонус, борется с хронической усталостью, лечит бессонницу и улучшает регенерацию кожи и волос.

В кускусе много селена, мощного антиоксиданта, который снижает воспаления и риск сердечно-сосудистых заболеваний. В одной тарелке кускуса содержится около 60% дневной нормы. А еще в этой крупе есть фосфор, железо, медь и пищевые волокна.

Рис - дает энергию и помогает обмену веществ

В рисе много витаминов группы А, а это даст свежесть кожи, стабильный обмен веществ, здоровую нервную систему.

Выбирайте нешлифованный рис - он помогает похудеть, регулирует сон, приводит в порядок волосы и ногти и помогает улучшить мозговую деятельность.

Пшенка - полезна для кожи и костей

Пшенка по полезности веществ уступает только гречке и овсянке. В ней нет глютена, а геропротекторы повышают сопротивление стрессу, снижают скорость развития возрастных заболеваний и старения в целом.

Пшенка полезна для кожи, волос и костей. Она помогает легче переносить артриты, вывихи и растяжения. Витамины группы В в составе этой крупы улучшают состав крови, помогают работе мозга, регулируют жировой и углеводный обмен.

Магний и калий помогают работе сердца и сосудов, а еще эта крупа улучшает моторику кишечника, избавляет от запоров и даже сжигает жировые отложения.

Булгур - источник клетчатки и витаминов

Неочищенный булгур содержит высокое количество клетчатки, а это помогает похудеть и очистить организм. Клетчатка дает чувство сытости и выводит из организма токсины.

В булгуре много кальция, а это спасение для людей, которые не переносят молочные продукты. Еще в этой крупе есть калий, железо, витамины группы В, марганец и магний.

Овсянка - регулирует обмен веществ и насыщает

В овсянке содержится большое количество клетчатки, и она помогает поддерживать тело в отличной форме, способствует ускорение обмена веществ и очищению кишечника.

Овсянка снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и понижает уровень холестерина. А еще она полезна для диабетиков.

По своему составу овсянка содержит почти такое же количество полезных веществ и минералов, как и гречка.

Кроме того, очень полезны для организма пшеничная крупа, ячневая, перловка, кукурузная и тыквенная каша.

А диетолог Оксана Скиталинская рекомендует добавить в меню свеклу, морковь, различные виды зелени и яйца - эти продукты отлично дополнят любую крупу.