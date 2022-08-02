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Чим можна замінити гречку в раціоні: самі бюджетні варіанти

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Вівторок 02 серпня 2022 08:00
Чим можна замінити гречку в раціоні: самі бюджетні варіанти Чим можна замінити гречку в раціоні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Гречка в українських магазинах злетіла в ціні й вже зараз цінники коливаються в районі 90-100 гривень за кілограм. І на цей час важко спрогнозувати, що буде з цінами далі.

Зрозуміло, що улюблена українцями крупа за такою ціною для щоденного вживання вже не дуже підходить. А значить - доведеться шукати більш бюджетні замінники.

Чим можна замінити гречку в раціон без шкоди для здоров'я - читайте нижче.

Гречка вважається найкориснішою крупою, бо в ній міститься залізо, кальцій, калій, фосфор, йод, цинк, фтор, кобальт, вітаміни В1, В2, В9, РР, вітамін Е і безліч інших корисних речовин. А ще вона дає ситість на довгий час.

Дієтологи рекомендують гречку міксувати з іншими крупами - з ячною, пшеничною, булгуром, горохом або рисом. Так ви й вітаміни отримаєте, і запаси розтягнете на більш тривалий період.

А якими крупами гречку можна замінити?

Майже всі крупи, які зараз є у продажу - містять масу корисних речовин. Вони поступаються гречці по набору вітамінів, але кашу можна поєднувати з овочами, зеленню, рибою - і отримати необхідний набір.

Кускус - бореться з втомою і лікує безсоння

Вибирайте кускус з твердих сортів пшениці. Ця крупа багата вітаміном В5, який впливає на життєвий тонус, бореться з хронічною втомою, лікує безсоння і покращує регенерацію шкіри та волосся.

У кускусі багато селену, потужного антиоксиданту, який знижує запалення і ризик серцево-судинних захворювань. В одній тарілці кускусу міститься близько 60% денної норми. А ще в цій крупі є фосфор, залізо, мідь і харчові волокна.

Рис - дає енергію і допомагає обміну речовин

У рисі багато вітамінів групи A, а це дасть свіжість шкіри, стабільний обмін речовин, здорову нервову систему.

Вибирайте нешліфований рис - він допомагає схуднути, регулює сон, упорядковує волосся і нігті та допомагає поліпшити мозкову діяльність.

Пшонка - корисна для шкіри та кісток

Пшонка по корисності речовин поступається тільки гречці та вівсянці. У ній немає глютену, а геропротектори підвищують опір стресу, знижують швидкість розвитку вікових захворювань і старіння в цілому.

Пшонка корисна для шкіри, волосся і кісток. Вона допомагає легше переносити артрити, вивихи та розтягування. Вітаміни групи B у складі цієї крупи покращують склад крові, допомагають роботі мозку, регулюють жировий і вуглеводний обмін.

Магній і калій допомагають роботі серця і судин, а ще ця крупа покращує моторику кишечника, позбавляє від запорів і навіть спалює жирові відкладення.

Булгур - джерело клітковини та вітамінів

Неочищений булгур містить високу кількість клітковини, а це допомагає схуднути та очистити організм. Клітковина дає відчуття ситості й виводить з організму токсини.

У булгурі багато кальцію, а це порятунок для людей, які не переносять молочні продукти. Ще в цій крупі є калій, залізо, вітаміни групи в, марганець і магній.

Вівсянка - регулює обмін речовин і насичує

У вівсянці міститься велика кількість клітковини, і вона допомагає підтримувати тіло у відмінній формі, сприяє прискорення обміну речовин і очищенню кишечника.

Вівсянка знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і знижує рівень холестерину. А ще вона корисна для діабетиків.

За своїм складом вівсянка містить майже таку ж кількість корисних речовин і мінералів, як і гречка.

Крім того, дуже корисні для організму пшенична крупа, ячна, перловка, кукурудзяна і гарбузова каша.

А дієтолог Оксана Скиталінська рекомендує додати в меню буряк, морква, різні види зелені і яйця - ці продукти відмінно доповнять будь-яку крупу.

До речі, раніше ми писали про те, що навіть макарони корисні для здоров'я, якщо їх вживати правильно.

А ще розповідали про те, чим харчувалися українці 300 років тому.

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