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Снова можно заказывать: Новая почта сообщила украинцам важную новость

NP Shopping снова работает (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Новая почта Глобал возобновила доставку из-за рубежа. Таким образом, украинцы снова могут заказывать необходимые товары в мировых интернет-магазинах, у которых нет прямой доставки в Украину, воспользовавшись сервисом NP Shopping.

Откуда именно можно заказывать товары и как это сделать - читайте в нашем материале ниже.

Как пользоваться сервисом NP Shopping

Для того, чтобы делать покупки в иностранных интернет-магазинах, прежде всего необходимо зарегистрироваться на сайте.

В личном кабинете вы получите адрес для шопинга, который будете использовать при покупках.

Далее выбирайте интернет-магазин, переходите за покупками, заказывайте товар онлайн и для доставки указывайте полученный через NP Shopping адрес.

После заказа в личном кабинете NP Shopping регистрируйте трекинг номер, полученный в интернет-магазине.

А затем выбирайте любое отделение Новой почты, почтомат или адресную доставку курьером.

Откуда можно заказывать товары и сколько это стоит

На данный момент восстановлено доставку заказов из любых интернет-магазинов США, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Польши, Турции и Италии.

Кроме того, в ближайшее время планируется запуск доставки из Китая.

Стоимость услуги осталась неизменной, как и до войны, и зависит от веса посылки: чем больше вес - тем ниже стоимость доставки.

Точную цену можно рассчитать с помощью специального калькулятора на сайте NP Shopping.

Читайте также о том, что делать, если не работает Киевстар, Vodafone или lifecell.

Ранее мы писали, что Укрпочта планирует выпустить новые военные марки.

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