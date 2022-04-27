Снова можно заказывать: Новая почта сообщила украинцам важную новость

Как пользоваться сервисом NP Shopping

Для того, чтобы делать покупки в иностранных интернет-магазинах, прежде всего необходимо зарегистрироваться на сайте.

В личном кабинете вы получите адрес для шопинга, который будете использовать при покупках.

Далее выбирайте интернет-магазин, переходите за покупками, заказывайте товар онлайн и для доставки указывайте полученный через NP Shopping адрес.

После заказа в личном кабинете NP Shopping регистрируйте трекинг номер, полученный в интернет-магазине.

А затем выбирайте любое отделение Новой почты, почтомат или адресную доставку курьером.

Откуда можно заказывать товары и сколько это стоит

На данный момент восстановлено доставку заказов из любых интернет-магазинов США, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Польши, Турции и Италии.

Кроме того, в ближайшее время планируется запуск доставки из Китая.

Стоимость услуги осталась неизменной, как и до войны, и зависит от веса посылки: чем больше вес - тем ниже стоимость доставки.

Точную цену можно рассчитать с помощью специального калькулятора на сайте NP Shopping.