Знову можна замовляти: Нова пошта повідомила українцям важливу новину

Як користуватися сервісом NP Shopping

Для того, щоб робити покупки в іноземних інтернет-магазинах, перш за все необхідно зареєструватися на сайті.

В особистому кабінеті ви отримаєте адресу для шопінгу, яку використовуватимете при покупках.

Далі обирайте інтернет-магазин, переходьте за покупками, замовляйте товар онлайн і для доставки вказуйте отриману через NP Shopping адресу.

Після замовлення в особистому кабінеті NP Shopping реєструйте трекінг номер, отриманий в інтернет-магазині.

А потім обирайте будь-яке відділення Нової пошти, поштомат або адресну доставку кур'єром.

Звідки можна замовляти товари і скільки це коштує

Наразі відновлено доставку замовлень із будь-яких інтернет-магазинів США, Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, Польщі, Туреччини та Італії.

Крім того, у найближчий час планується запуск доставки з Китаю.

Вартість послуги залишилась сталою, як і до війни, та залежить від ваги посилки: чим більша вага - тим нижча вартість доставки.

Точну ціну можна розрахувати за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.