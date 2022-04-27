Снова можно заказывать: Новая почта сообщила украинцам важную новость
Новая почта Глобал возобновила доставку из-за рубежа. Таким образом, украинцы снова могут заказывать необходимые товары в мировых интернет-магазинах, у которых нет прямой доставки в Украину, воспользовавшись сервисом NP Shopping.
Откуда именно можно заказывать товары и как это сделать - читайте в нашем материале ниже.
Как пользоваться сервисом NP Shopping
Для того, чтобы делать покупки в иностранных интернет-магазинах, прежде всего необходимо зарегистрироваться на сайте.
В личном кабинете вы получите адрес для шопинга, который будете использовать при покупках.
Далее выбирайте интернет-магазин, переходите за покупками, заказывайте товар онлайн и для доставки указывайте полученный через NP Shopping адрес.
После заказа в личном кабинете NP Shopping регистрируйте трекинг номер, полученный в интернет-магазине.
А затем выбирайте любое отделение Новой почты, почтомат или адресную доставку курьером.
Откуда можно заказывать товары и сколько это стоит
На данный момент восстановлено доставку заказов из любых интернет-магазинов США, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Польши, Турции и Италии.
Кроме того, в ближайшее время планируется запуск доставки из Китая.
Стоимость услуги осталась неизменной, как и до войны, и зависит от веса посылки: чем больше вес - тем ниже стоимость доставки.
Точную цену можно рассчитать с помощью специального калькулятора на сайте NP Shopping.
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