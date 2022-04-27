Знову можна замовляти: Нова пошта повідомила українцям важливу новину
Нова пошта Глобал відновила доставку із-за кордону. Таким чином, українці знову можуть замовляти необхідні товари в світових інтернет-магазинах, у яких немає прямої доставки в Україну, скориставшись сервісом NP Shopping.
Звідки саме можна замовляти товари і як це зробити - читайте у нашому матеріалі нижче.
Як користуватися сервісом NP Shopping
Для того, щоб робити покупки в іноземних інтернет-магазинах, перш за все необхідно зареєструватися на сайті.
В особистому кабінеті ви отримаєте адресу для шопінгу, яку використовуватимете при покупках.
Далі обирайте інтернет-магазин, переходьте за покупками, замовляйте товар онлайн і для доставки вказуйте отриману через NP Shopping адресу.
Після замовлення в особистому кабінеті NP Shopping реєструйте трекінг номер, отриманий в інтернет-магазині.
А потім обирайте будь-яке відділення Нової пошти, поштомат або адресну доставку кур'єром.
Звідки можна замовляти товари і скільки це коштує
Наразі відновлено доставку замовлень із будь-яких інтернет-магазинів США, Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, Польщі, Туреччини та Італії.
Крім того, у найближчий час планується запуск доставки з Китаю.
Вартість послуги залишилась сталою, як і до війни, та залежить від ваги посилки: чим більша вага - тим нижча вартість доставки.
Точну ціну можна розрахувати за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.
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Раніше ми писали, що Укрпошта планує випустити нові військові марки.