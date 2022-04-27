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Знову можна замовляти: Нова пошта повідомила українцям важливу новину

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Середа 27 квітня 2022 15:55
Знову можна замовляти: Нова пошта повідомила українцям важливу новину NP Shopping знову працює (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Нова пошта Глобал відновила доставку із-за кордону. Таким чином, українці знову можуть замовляти необхідні товари в світових інтернет-магазинах, у яких немає прямої доставки в Україну, скориставшись сервісом NP Shopping.

Звідки саме можна замовляти товари і як це зробити - читайте у нашому матеріалі нижче.

Як користуватися сервісом NP Shopping

Для того, щоб робити покупки в іноземних інтернет-магазинах, перш за все необхідно зареєструватися на сайті.

В особистому кабінеті ви отримаєте адресу для шопінгу, яку використовуватимете при покупках.

Далі обирайте інтернет-магазин, переходьте за покупками, замовляйте товар онлайн і для доставки вказуйте отриману через NP Shopping адресу.

Після замовлення в особистому кабінеті NP Shopping реєструйте трекінг номер, отриманий в інтернет-магазині.

А потім обирайте будь-яке відділення Нової пошти, поштомат або адресну доставку кур'єром.

Звідки можна замовляти товари і скільки це коштує

Наразі відновлено доставку замовлень із будь-яких інтернет-магазинів США, Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, Польщі, Туреччини та Італії.

Крім того, у найближчий час планується запуск доставки з Китаю.

Вартість послуги залишилась сталою, як і до війни, та залежить від ваги посилки: чим більша вага - тим нижча вартість доставки. Знову можна замовляти: Нова пошта повідомила українцям важливу новину

Точну ціну можна розрахувати за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.

Знову можна замовляти: Нова пошта повідомила українцям важливу новину

Читайте також про те, що робити, якщо не працює Київстар, Vodafone чи lifecell.

Раніше ми писали, що Укрпошта планує випустити нові військові марки.

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