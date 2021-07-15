Как и когда можно увидеть захватывающий звездопад Персеиды: названа дата

Когда наблюдать за Персеидами

Звездопад начнется 17 июля, а завершится аж 24 августа. Событие связано с тем, что Земля проходит сквозь облако обломков, оставленных кометой Свифта - Таттла.

Кроме того, увидеть первые падающие звезды можно будет гораздо раньше. Захватывающее зрелище в ночь с 12 на 13 августа. В это время скорость потока достигнет 150 метеоритов, тогда как в остальные дни можно будет увидеть 1-2 звезды в час.

Как можно будет увидеть поток

Увидеть падающие метеоры можно будет и без всяких приборов. Ведь при попадании в атмосферу Земли они оставляют яркий след, который волшебно смотрится на темном небе.

Во время падения звезд ученые рекомендуют загадать желание и оно обязательно сбудется, ведь это время считают уникальным.

Что такое метеорный поток

Специалисты говорят, что поток может влиять на финансовую сферу жизни человека. В частности, специалисты в области биоэнергетики рекомендуют внимательно относиться к своим деньгам, чтобы исключить неприятности.

Легче всего привлечь финансовые потоки можно будет в период с 17 июля по 24 августа. Удержать их удастся, только если действовать рассудительно и отказаться от принятия решительных решений.

Фото: метеорный поток Персеиды (wikipedia.org)