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Як та коли можна побачити захоплюючий зорепад Персеїди: названо дату

Автор: Тетяна Самарук

Метеорний потік Персеїди можна спостерігати щороку. Це найяскравіший зорепад літа. Їх називають на честь радіанта - зорі неба, звідки вони і з'являються.

Про це пише dailyhoro.

Коли спостерігати за Персеїдами

Зорепад розпочнеться 17 липня, а завершиться аж 24 серпня. Подія пов'язана з тим, що Земля проходить крізь хмару уламків, залишених кометою Свіфта - Таттла.

Окрім того, побачити перші падаючі зірки можна буде набагато раніше. Захоплююче видовище в ніч з 12 на 13 серпня. У цей час швидкість потоку досягне 150 метеоритів, тоді як в інші дні можна буде побачити 1-2 зірки на годину.

Як можна буде побачити потік

Побачити падаючі метеори можна буде і без всіляких приладів. Адже при попаданні в атмосферу Землі вони залишають яскравий слід, який чарівно виглядає на темному небі.

Під час падіння зірок вчені рекомендують загадати бажання і воно обов'язково збудеться, адже цей час вважають унікальним.

Що таке метеорний потік

Фахівці кажуть, що потік може впливати на фінансову сферу життя людини. Зокрема, фахівці в галузі біоенергетики рекомендують уважно ставитися до своїх грошей, щоб виключити неприємності.

Найлегше залучити фінансові потоки можна буде у період з 17 липня по 24 серпня. Утримати їх вдасться, тільки якщо діяти розважливо і відмовитися від прийняття рішучих рішень.

Фото: метеорний потік Персеїди (wikipedia.org)

Раніше ми повідомляли, що українці спостерігали за самим сильним зорепадом року.

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