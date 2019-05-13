Можно снимать кино про зомби-апокалипсис: в сети показали, как выглядит Макеевка (видео)

Центр города выглядит, как после активных боевых действий
Журналист Денис Казанский опубликовал на своей странице в Facebook видео, на кадрах которого видно, во что оккупанты превратили здание большого супермаркета "Фуршет" в центре Макеевки. Он объяснил, что здание супермаркета находится вдали от зоны боевых действий и все разрушения – дело рук жителей, а также оккупантов в ОРДЛО.
"Так выглядит супермаркет "Фуршет", который находится в Макеевке, на центральном проспекте Ленина. Туда не прилетают снаряды и не врываются украинские ДРГ. Постарались "освободители" из "ДНР" которые под вопли о кровожадных бандеровцах продолжают грабить захваченные территории и открыто мародерствовать у всех на глазах. Всего через несколько домов от супермаркета, в бывшей налоговой сейчас находится "ДНРовская" комендатура...", - написал Казанский и добавил, что можно только представить себе уровень развития людей, которые захватили власть, если они не способны даже организовать торговлю в отжатом магазине.
"Ведь можно же было снова открыть этот "Фуршет", торговать и зарабатывать деньги. Но вместо этого решили повторить подвиг "героев донецкого "Метро". Причем, донецкое "Метро" хотя бы находилось в зоне боевых действий, а тут - почти центр Макеевки, главный проспект города, мирная, тиха территория, где не бывает обстрелов", - добавил журналист.
Разрушенный супермаркет в Макеевке (facebook.com/den.kazansky)
Пользователи сети отреагировали на данное видео и написали в комментариях, что несмотря на полную разруху, оккупанты еще не полностью разобрали здание.
Напомним, ранее мы писали о том, что "ДНР" оскандалилась с известным нацистом в "Бессмертном полку".
А также рассказывали о том, что появился неожиданный поворот в деле об убийстве сына главаря "ДНР".