Можно снимать кино про зомби-апокалипсис: в сети показали, как выглядит Макеевка (видео)

Журналист Денис Казанский опубликовал на своей странице в Facebook видео, на кадрах которого видно, во что оккупанты превратили здание большого супермаркета "Фуршет" в центре Макеевки. Он объяснил, что здание супермаркета находится вдали от зоны боевых действий и все разрушения – дело рук жителей, а также оккупантов в ОРДЛО.

"Так выглядит супермаркет "Фуршет", который находится в Макеевке, на центральном проспекте Ленина. Туда не прилетают снаряды и не врываются украинские ДРГ. Постарались "освободители" из "ДНР" которые под вопли о кровожадных бандеровцах продолжают грабить захваченные территории и открыто мародерствовать у всех на глазах. Всего через несколько домов от супермаркета, в бывшей налоговой сейчас находится "ДНРовская" комендатура...", - написал Казанский и добавил, что можно только представить себе уровень развития людей, которые захватили власть, если они не способны даже организовать торговлю в отжатом магазине.

"Ведь можно же было снова открыть этот "Фуршет", торговать и зарабатывать деньги. Но вместо этого решили повторить подвиг "героев донецкого "Метро". Причем, донецкое "Метро" хотя бы находилось в зоне боевых действий, а тут - почти центр Макеевки, главный проспект города, мирная, тиха территория, где не бывает обстрелов", - добавил журналист.

Разрушенный супермаркет в Макеевке (facebook.com/den.kazansky)

Пользователи сети отреагировали на данное видео и написали в комментариях, что несмотря на полную разруху, оккупанты еще не полностью разобрали здание.

Я был здесь в 2011 году, сцена, конечно, плачевная.

Развиваются молодые республики.

Что вы за сказки рассказываете про мародерство? Там вон сколько металла еще осталось, эскалаторы почти целые – никто даже пальцем не тронул.

И кто это сделал своими же руками: ободрал, разломал, раскурочил и т.д.? Т.н. "донбасский народ". Дичь.

Есть и позитив в этой истории. Теперь там можно снимать кино про зомби-апокалипсис даже без декораций.

А чего вводные кабели с подстанции не сперли? Не дорабатывают, стараться надо.

И вальсы Шуберта, и хруст французской булки…

Духовненько, и скрепненько так.

Орки. Они такие.

Напомним, ранее мы писали о том, что "ДНР" оскандалилась с известным нацистом в "Бессмертном полку".

А также рассказывали о том, что появился неожиданный поворот в деле об убийстве сына главаря "ДНР".