Можна знімати кіно про зомбі-апокаліпсис: в мережі показали, як виглядає Макіївка (відео)

Журналіст Денис Казанський опублікував на своїй сторінці в Facebook відео, на кадрах якого видно, у що окупанти перетворили будівлю великого супермаркету "Фуршет" у центрі Макіївки. Він пояснив, що будівля супермаркету знаходиться далеко від зони бойових дій і всі руйнування – справа рук жителів, а також окупантів в ОРДЛО.

"Так виглядає супермаркет "Фуршет", який знаходиться в Макіївці, на центральному проспекті Леніна. Туди не прилітають снаряди і не вриваються українські ДРГ. Постаралися "визволителі" з "ДНР" які під крики про кровожерливих бандерівців продовжують грабувати захоплені території і відкрито мародерствувати у всіх на очах. Всього через кілька хат від супермаркету, в колишній податкової зараз знаходиться "ДНРовська" комендатура...", - написав Казанський і додав, що можна тільки уявити собі рівень розвитку людей, які захопили владу, якщо вони не здатні навіть організувати торгівлю у віджатому магазині.

"Адже можна ж було знову відкрити цей "Фуршет", торгувати і заробляти гроші. Але замість цього вирішили повторити подвиг "героїв донецького "Метро". Причому, донецьке "Метро" хоча б знаходилося в зоні бойових дій, а тут - майже центр Макіївки, головний проспект міста, мирна, спокійна територія, де не буває обстрілу", - додав журналіст.

Зруйнований супермаркет в Макіївці (facebook.com/den.kazansky)

Користувачі мережі відреагували на дане відео і написали в коментарях, що незважаючи на повну розруху, окупанти ще не повністю розібрали будинок.

Я був тут в 2011 році, сцена, звичайно, плачевна.

Розвиваються молоді республіки.

Що ви за казки розповідаєте про мародерство? Там он скільки металу ще залишилося, ескалатори майже цілі – ніхто навіть пальцем не торкнув.

І хто це зробив своїми ж руками: обдер, розламав, розкурочив і т. д.? Т. н. "донбаський народ". Дичь.

Є і позитив у цій історії. Тепер там можна знімати кіно про зомбі-апокаліпсис навіть без декорацій.

А чого вступні кабелі з підстанції не сперли? Не допрацьовують, намагатися треба.

І вальси Шуберта, і хрускіт французької булки...

Духовненько, і скрепненько так.

Орки. Вони такі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "ДНР" оскандалилася з відомим нацистом "Безсмертному полку".

А також розповідали про те, що з'явився несподіваний поворот у справі про вбивство сина ватажка "ДНР".