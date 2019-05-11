"ДНР" оскандалилась с известным нацистом в "Бессмертном полку"

Так называемая "Донецкая Народная Республика" попала в скандал из-за нациста
"Бессмертный полк" прошел на территории "ДНР" со скандалом. 9 мая в одной колонне с ветеранами казаки шли с флагами известного коллаборанта Петра Краснова, который воевал на стороне нацистской Германии. Об этом рассказал журналист Денис Казанский в своем видеоблоге.
При этом Казанский подчеркнул, что Россия часто обвиняет украинцев не в тех героях, хотя сами за собой ничего не замечают.
"Мы видим здесь классический пример двойных стандартов, видим, как россияне и их союзники из "Л/ДНР" занимаются тем же самым, за что они критикуют украинцев, за что они ненавидят украинцев. Они постоянно рассказывают, что в Украине происходит реабилитация фашистских преступников, коллаборационистов" - сказал журналист.
"Бессмертный полк" в "ДНР" попал в скандал из-за нациста (видео: YouTube/Denis Kazanskyi)
Стоит отметить, что Петр Краснов был расстрелян в 1947 году за борьбу против Советского Союза.
Пользователи сети также прокомментировали это.
Напомним, что Активисты "Бессмертного полка" в футболках "ДНР" напали на украинцев Лиссабоне.
Ранее сообщалось о том, что в Харькове участники акции "Бессмертный полк" назвали Украину придуманной страной.