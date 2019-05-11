"ДНР" оскандалилась с известным нацистом в "Бессмертном полку"

"Бессмертный полк" в "ДНР" попал в скандал из-за нациста (фото: скриншот с видео YouTube/Denis Kazanskyi)

Так называемая "Донецкая Народная Республика" попала в скандал из-за нациста

"Бессмертный полк" прошел на территории "ДНР" со скандалом. 9 мая в одной колонне с ветеранами казаки шли с флагами известного коллаборанта Петра Краснова, который воевал на стороне нацистской Германии. Об этом рассказал журналист Денис Казанский в своем видеоблоге.

При этом Казанский подчеркнул, что Россия часто обвиняет украинцев не в тех героях, хотя сами за собой ничего не замечают.

"Мы видим здесь классический пример двойных стандартов, видим, как россияне и их союзники из "Л/ДНР" занимаются тем же самым, за что они критикуют украинцев, за что они ненавидят украинцев. Они постоянно рассказывают, что в Украине происходит реабилитация фашистских преступников, коллаборационистов" - сказал журналист.

"Бессмертный полк" в "ДНР" попал в скандал из-за нациста (видео: YouTube/Denis Kazanskyi)

Стоит отметить, что Петр Краснов был расстрелян в 1947 году за борьбу против Советского Союза.

Пользователи сети также прокомментировали это.

Подонки есть везде, мы в Украине боремся с подонками, а в России подонки борются с народом! ﻿

Вата историей интересуется однобоко, если вообще интересуется;

Ватке все равно с кем шагать и с кем брататься! Они тупые и двуличные. Спокойно могут выступать против "фашизма" с настоящими потомками фашистов!﻿

Если постоянно воровать, переписывать и перекручивать историю, то такой результат неизбежен;

Уныло это все выглядит;

Да русня разбирается только в том, что ей выгодно. В 90-х чеченцы были террористами, в 2008 грузины были агрессорами, в 2014 украинцы стали фашистами. И все хотят на них напасть, а они все такие белые пушистые﻿;

Но фактом, остается то, что больше украинцев погибли, за время второй мировой войны, от российских "освободителей", чем от немецкой оккупации! ﻿

Напомним, что Активисты "Бессмертного полка" в футболках "ДНР" напали на украинцев Лиссабоне.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове участники акции "Бессмертный полк" назвали Украину придуманной страной.