Можно ли смешивать шампуни разных марок и как это правильно делать

Зачем смешивать шампуни

В частности, шампуни смешивают для того, чтобы придать им дополнительный эффект. Кто-то хочет сделать шампунь более питательным или, наоборот, более очищающим. Поэтому и используют такой способ.

Смешивание шампуней означает, что вы сначала моете голову одним шампунем, затем смываете его и намыливаете уже вторым. Так вы получаете преимущества обоих.

Самый популярный способ - это сначала воспользоваться более очищающим шампунем (сульфатным, например), а затем более мягким - без сульфатным. Такой способ поможет одновременно хорошо очистить кожу головы, но при этом не пересушить ее.

Когда нельзя смешивать

Отметим, что смешивать нельзя лечебные шампуни. Если человек лечит перхоть или выпадение и пользуетесь средством, которое назначил врач, то нужно следовать только рекомендациям врача.

Также не стоит смешивать шампуни на одинаковой базе: например, шампуни одного и того же бюджетного бренда, ведь они могут иметь практически одинаковый состав, который разнится лишь ароматами. Результата в таком смешивании не будет.

Кроме того, если вы хотите сделать шампунь более очищающим, то 1-2 капель масла чайного дерева помогут добиться этого эффекта.