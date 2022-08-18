Можно ли смешивать шампуни разных марок и как это правильно делать

Обычно у многих девушек в ванной комнате можно увидеть больше чем одну бутылку шампуня. Их обладательницы чередуют использование средства или просто смешивают.
Как правильно смешивать шампуни - читайте ниже.
В частности, шампуни смешивают для того, чтобы придать им дополнительный эффект. Кто-то хочет сделать шампунь более питательным или, наоборот, более очищающим. Поэтому и используют такой способ.
Смешивание шампуней означает, что вы сначала моете голову одним шампунем, затем смываете его и намыливаете уже вторым. Так вы получаете преимущества обоих.
Самый популярный способ - это сначала воспользоваться более очищающим шампунем (сульфатным, например), а затем более мягким - без сульфатным. Такой способ поможет одновременно хорошо очистить кожу головы, но при этом не пересушить ее.
Отметим, что смешивать нельзя лечебные шампуни. Если человек лечит перхоть или выпадение и пользуетесь средством, которое назначил врач, то нужно следовать только рекомендациям врача.
Также не стоит смешивать шампуни на одинаковой базе: например, шампуни одного и того же бюджетного бренда, ведь они могут иметь практически одинаковый состав, который разнится лишь ароматами. Результата в таком смешивании не будет.
Кроме того, если вы хотите сделать шампунь более очищающим, то 1-2 капель масла чайного дерева помогут добиться этого эффекта.
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