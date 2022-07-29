Медики назвали месяц, когда вы теряете больше всего волос

Большое количество волос в сентябре мы можем потерять из-за так называемого сезонного выпадения. Считается, что виной этому сочетание резкого падения осенних температур, длительного пребывания на солнце летом и стресса, связанного с возвращением на работу.

По словам трихолога Harley Street Марка Блейка, после пика в сентябре выпадение волос постепенно снижается, причем самые низкие показатели наблюдаются в январе.

Другими причинами потери фолликулов являются солнечные ожоги, изменения уровня гормонов и диета.

В каком месяце мы теряем много волос

"Сентябрь считается худшим месяцем для выпадения волос, обычно считается, что это связано с перепадами температуры в северном полушарии. Но октябрь является поворотным моментом для волос, поскольку выпадение волос начинает уменьшаться, вплоть до самых низких показателей выпадения волос в январе", - отметил трихолог.

Почему еще могут выпадать волосы

Также на выпадение волос очень влияет стресс. Он убивает не только тело, но и волосяной фолликул.

"Это увеличивает выработку организмом адреналина и кортизола, нарушая естественный цикл роста волос и приводя к чрезмерному выпадению волос", - сказал эксперт.

Причиной стресса могут быть смерть, развод, потеря работы, диагноз и другие. Также выпадают волосы и при менопаузе у женщин.

Что касается гормональных изменений, и особенно менопаузы, Марк Блейк добавил, что волосяные фолликулы некоторых женщин особенно чувствительны к андрогенам, группе гормонов, в которую входят тестостерон и андростендион.

"В начале менопаузы уровень эстрогена начинает падать, и нарушается баланс между эстрогеном и тестостероном. ДГТ является метаболитом тестостерона и связан с выпадением волос", - резюмировал медик.