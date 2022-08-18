Чи можна змішувати шампуні різних марок та як це правильно робити

Зазвичай у багатьох дівчат в ванній кімнаті можна побачити більше ніж одну пляшку шампуню. Їх власниці чергують використання засобу або просто змішують.
Як правильно змішувати шампуні - читайте нижче.
Зокрема, шампуні змішують для того, щоб надати їм додатковий ефект. Хтось хоче зробити шампунь більш поживним або, навпаки, більш очищуючим. Тому і використовують такий спосіб.
Змішування шампунів означає, що ви спочатку миєте голову одним шампунем, потім змиваєте його і намилюєте вже другим. Так ви отримуєте переваги обох.
Найпопулярніший спосіб - це спочатку скористатися більш очищуючим шампунем (сульфатним, наприклад), а потім більш м'яким - без сульфатним. Такий спосіб допоможе одночасно добре очистити шкіру голови, але при цьому не пересушити її.
Зазначимо, що змішувати не можна лікувальні шампуні. Якщо людина лікує лупу або випадіння і користуєтеся засобом, який призначив лікар, то потрібно дотримуватись лише рекомендацій лікаря.
Також не варто змішувати шампуні на однаковій базі: наприклад, шампуні одного і того ж бюджетного бренду, адже вони можуть мати практично однаковий склад, який різниться лише ароматами. Результату у такому змішуванні не буде.
Окрім того, якщо ви хочете зробити шампунь більш очищуючим, то 1-2 крапель олії чайного дерева допоможуть домогтися цього ефекту.
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