Что нельзя делать с мокрыми волосами: названы самые распространенные ошибки
Увлажнять кожу нужно всегда, ведь это влияет на ее вид и состояние. Однако, с волосами все по-другому. В частности, долговременная влага может ему лишь навредить.
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Так, структуру волос образует белок кератин, который покрывает тонкий слой кутикулы. Когда на волос попадает вода, ее молекулы начинают просачиваться в пустоты, всасываться и вызывать набухание волоса. В результате кутикула подвергается значительной деформации, ее края начинают подниматься и трескаться.
Когда волосы высыхают, то они "спускают" набранный объем. Также из-за деформированной кутикулы волос становятся непослушными, ломкими и неприятными на ощупь, более подверженными к повреждениям.
Для того, чтобы сохранить волосы в хорошем состоянии, ни в коем случае не стоит делать это с волосами после мытья:
- Нельзя оставлять волосы в мокром состоянии на длительное время;
- Не стоит расчесывать волосы по направлению от корней к кончикам;
- Лучше не завязывать волосы в высокий хвост или гульку;
- Не укладывать волосы влажными при возможности;
- С осторожностью нужно использовать термозащиту на масляной основе.
Кроме того, лучше не спать с влажными волосами. Во время сна человеку свойственно менять положение тела, переворачиваться с боку на бок. В результате влажные волосы путаются, нарушается укладка.
Регулярный сон с мокрыми волосами повреждает волосяные луковицы и пряди, делает волосы ломкими и ослабленными, лишает их здорового блеска.
Те, кто имеет достаточно длинные волосы, перед сном могут заплетать его в легкую косу или пучок. Благодаря этому волосы не будут ломаться, спутываться и добавлять лишний объем.
К тому же, если в спальне на ночь открыто окно, можно легко застудить волосяные луковицы, или простудиться. Частое переохлаждение волосяных фолликулов, приводит к их воспалению, которое провоцирует:
- зуд и красные пятна на коже головы;
- боль и жжение;
- появление гнойников.
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