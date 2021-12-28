Можно ли пускать собаку на кровать: ответ вас удивит

Почти все владельцы домашних животных позволяют своим питомцам спать вместе с ними в постели. Однако, у ученых разделились мнения относительно того, влияет ли животное на качество сна человека.
Об этом пишет nytimes.
Так, специалисты говорят, что домашние животные положительно влияют на жизнь человека. Также ученые провели новое исследование и выяснили, как влияет пушистый любимец на сон хозяина.
Ученые из клиники Мейо проанализировали 40 человек и их собак, чтобы определить, влияет ли пребывание собаки в спальне или в постели на качество сна человека. В частности, они измеряли эффективность и время сна, сравнивая, сколько люди спали вместе с питомцем и без него.
Результаты исследования показали, что человек без домашнего животного спит примерно 85% времени. А вот с животным время сна уменьшается до 83%.
Отмечается, что люди жертвуют всего 14 минутами своего сна, если рядом находится домашнее животное.
Кроме того, собак, которые постоянно спят вместе с владельцами, очень трудно отучить от кровати.
К тому же некоторые ученые считают, что допуск собаки к постели может привести к проблемам в поведении питомца. Однако, на самом деле совместный сон может привести только к более крепкой связи с пушистым питомцем.
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