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Чи можна пускати собаку на ліжко: відповідь вас здивує

Автор: Тетяна Самарук

Майже усі власники домашніх тварин дозволяють своїм улюбленцям спати разом із ними в ліжку. Однак, у науковців розділилися думки щодо того, чи впливає тварина на якість сну людини.

Про це пише nytimes.

Так, фахівці кажуть, що домашні тварини позитивно впливають на життя людини. Також вчені провели нове дослідження та з'ясували, як впливає пухнастий улюбленець на сон господаря.

Науковці з клініки Мейо проаналізували 40 людей та їх собак, аби визначити, чи впливає перебування песика у спальні чи в ліжку на якість сну людини. Зокрема, вони вимірювали ефективність та час сну, порівнюючи, скільки люди спали разом з улюбленцем та без нього.

Результати дослідження показали, що людина без домашньої тварини спить приблизно 85% часу. А от з твариною час сну зменшується до 83%.

Зазначається, що люди жертвують всього 14 хвилинами свого сну, якщо поряд перебуває домашня тварина.

Окрім того, собак, які постійно сплять разом із власниками, дуже важко відучити від ліжка.

До того ж деякі науковці вважають, що допуск собаки до ліжка може призвести до проблем у поведінці вихованця. Однак, насправді спільний сон може призвести тільки до міцнішого зв’язку з пухнастим вихованцем.

Раніше ми повідомляли, що у Києві собака врятувала дитину, яка провалилася під лід.

Також ми писали, що в Одесі чоловік вирішив вигуляти собаку на даху будинку, але щось пішло не так.

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