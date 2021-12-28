Чи можна пускати собаку на ліжко: відповідь вас здивує

Так, фахівці кажуть, що домашні тварини позитивно впливають на життя людини. Також вчені провели нове дослідження та з'ясували, як впливає пухнастий улюбленець на сон господаря.

Науковці з клініки Мейо проаналізували 40 людей та їх собак, аби визначити, чи впливає перебування песика у спальні чи в ліжку на якість сну людини. Зокрема, вони вимірювали ефективність та час сну, порівнюючи, скільки люди спали разом з улюбленцем та без нього.

Результати дослідження показали, що людина без домашньої тварини спить приблизно 85% часу. А от з твариною час сну зменшується до 83%.

Зазначається, що люди жертвують всього 14 хвилинами свого сну, якщо поряд перебуває домашня тварина.

Окрім того, собак, які постійно сплять разом із власниками, дуже важко відучити від ліжка.

До того ж деякі науковці вважають, що допуск собаки до ліжка може призвести до проблем у поведінці вихованця. Однак, насправді спільний сон може призвести тільки до міцнішого зв’язку з пухнастим вихованцем.